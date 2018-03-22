歐盟批准 拜耳千億收購基改食品大廠孟山都案

2018年03月22日 13:12 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，德國醫藥鉅子拜耳集團（Bayer）前年（2016）9月，宣佈以每股127.5美金（約4,016台幣）、總價約625億美元（約1.81兆台幣）的價格，收購美國的基因改造食品大廠孟山都集團（Monsanto）。經一年多的反托拉斯（antitrust）審查後，歐盟（EU）於近日批准這樁併購案，兩大集團將成為全球生物科技業的「巨無霸」。

孟山都集團，是一間稱霸基因改造農業的美國公司，手握全球7成以上農作種子、以及美國本土近9成的市占率。其最知名的產品是，名為年年春（Roundup）的嘉磷塞（Glyphosate）除草劑。但孟山都卻在全球遇到許多抗爭和集體訴訟，遭指控利用基改種子和除草劑控制農民和農業，造成小農被壓榨，再加上基改產品一直無法讓人信服，曾多次爆發全球串聯反孟山都的運動，試圖打破這個「巨無霸」的壟斷地位。

全球知名的基因改造食品大廠孟山都。（圖/美聯社）

聽聞歐盟的決定，不少環保與農業團體感到非常失望，擔心此「巨獸」一旦成形，恐讓全球農業面臨基因改造農業的威脅，甚至讓整個農業全部成為一系列演算過程，而且在基改食品是否後遺症一事尚未確認前，多數民眾始終對此保持疑慮。

大批環保與農業團體上街抗議拜耳併購孟山都。（圖/美聯社）

對於拜耳併購孟山都的案件，美國司法部、中國大陸與澳洲官方，都仍在考量合併案可能產生的影響，暫時還不會跟進歐盟的決定。

(中時電子報)