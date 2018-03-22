黑色廂型車遭攔查 外籍移工竟歡天喜地謝警！

2018年03月22日 14:05 中時 郭韋綺

高雄警方查獲非法移工，移送遣返。(郭韋綺翻攝)

湖內警方在阿蓮區南雄橋(位於關廟區與阿蓮區的交界，攔查一輛少見黑色廂型車，所長吳燕成要求打開車門赫然發現後排乘客頭部朝下且均帶隨身行李，直覺事有蹊蹺，發現車內坐滿了印尼籍的移工8人，且未帶任何證件，台灣22歲林姓司機經坦承全是印尼籍非法逃逸移工。

惟恐外籍移工趁亂脫逃，連忙快速調集10名警力支援將該型車圍住，並動用2部巡羅邏車4部機車押解回所後連繫移民署岡山專勤隊協助按捺指紋比對身分，結果其中2名為逃逸外籍移工及6名逾期居留人士。

警方指出，8名印尼外籍人士中有2名逃逸外勞及6名以觀光漁業等名義來台非法打工，當中的非法外籍移工最久逃逸3年、最短1個月。攔查過程中，警方察覺這些外籍移工很開心，很樂觀地一起談天說地，其中幾名非法印尼籍外籍移工表示，被警方查獲覺得非常開心，在台灣工作這麼久，總算可以返鄉探親，警方眼尖查獲非法外籍移工，意外完成黑工返鄉之心願，讓員警哭笑不得。

令警方好奇的是，其中載運非法外籍移工外勞之林姓駕駛，年紀輕輕竟然就懂得雇用非法外勞，經警方深入追查後，該駕駛坦承原來其父親是幕後黑手，他們專門載運這些外籍移工至各大養雞場幫雞打針、抓雞，因為外籍移工便宜又任勞任怨，可以從中獲得更多營收利潤。

警方表示，查獲的非法外籍移工8人經由阿蓮分駐所員警及分局防治組外事人員分別詢問、過濾，偵訊後依入出國及移民法、就業服務法移送移民署專勤隊等候遣返，後續也將繼續釐清雇主聘僱非法外籍移工後續刑責及裁罰。

(中時)