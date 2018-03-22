一再「卡管」龍應台批：政院2年來最嚴重的違法違憲

作家龍應台。（本報資料照片）

友善列印
中時

教育部發出一道道金牌「卡管」，檢調也介入要調查管中閔有沒有在到大陸兼職，作家家龍應台今在臉書上以「野蠻有沒有限度？」發文，這次行政院介入台大校長任命，是兩年來違法違憲的一系列破壞民主制度紀錄裡最嚴重的行為，並說，行政院長不可能不知曉細節，總統不可能不深在其中。

龍應台在發文中說，蔡政府近兩年來的施政，我一項一項默默看在眼裡的是它公然「違憲」「違法」的作為。我認為，破壞制度比貪污或決策失誤對國家的長遠傷害更大。

這次行政院介入台大校長任命，是兩年來違法違憲的一系列破壞民主制度紀錄裡最嚴重的行為。不要告訴我這是教育部潘文忠的作為。他只是一個已經斯文掃地、決定棄置自己尊嚴的執行者而已。了解政府運作的人都知道，這樣社會高度矚目、牽涉大學自主和動搖民主機制的事，行政院長不可能不知曉細節，總統不可能不深在其中。

她並在文中說，我對民進黨曾經深有期待，它的草根性和靈活性都不是老大頹唐的國民黨可比，但是此次執政後的慣性「野蠻」，又得勢於反對黨的潰散墮落，令人為台灣民主前途心驚膽顫。

問題重點不在於當選人是藍是綠是紅，問題重點是：我們容許政府如此把手伸進大學治理嗎？

龍應台並以納粹為例，認為台灣不該鬆懈，應該要呵護民主精神和制度，「奧地利作家茨威格觀察，當納粹剛剛興起時，社會並不注意，希特勒只是個混混，很多媒體和知識分子當笑話看。」

龍應台表示，「可是茨威格發現，納粹新政府的權力擴張，是用一件事一件事來測試社會的。先做A，觀察社會反彈，力道不太大，接著做B，看社會反彈，力道可以忍受，接著做C⋯⋯最後的結果就是一路做到了Z，國家就摔下了懸崖。」

(中時)

作家龍應台以臉書貼文，批評政府介入大學治理。（截取自網路）
管爺案 教部：先看台大周六校務… 竹市啟動輔具服務專車巡迴全市40…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。