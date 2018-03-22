竹市啟動輔具服務專車巡迴全市40據點

2018年03月22日 13:36 中時 陳育賢

新竹市政府22日啟動「輔具服務專車」服務計畫，維修技師（左）更是擁有維修「幻象戰機」經驗的專業技師。（陳育賢攝）

新竹市政府22日啟動「輔具服務專車」服務計畫，讓身障朋友生活更便利。（陳育賢攝）

身障朋友便民服務再升級！新竹市政府22日啟動「輔具服務專車」到府服務計畫，即日起深入社區、機構，同時固定巡迴全市40個據點，提供機動性的輔具維修維護，讓身障朋友不用搬運輔具、不用等待，更不需再為輔具要送去哪裡修而煩惱。

市長林智堅表示，「輔具」對身障朋友來說，是日常生活不可或缺的器具，新竹市政府於2001年起成立新竹市輔具資源中心，提供身障朋友輔具維修和充電服務。

但17年來，都是技師自己騎著摩托車，到身障朋友的家中服務，或是身障朋友將輔具送到竹蓮街的「輔具資源中心」修理，對住在偏遠地區的身障朋友，相當不友善。

近期衛福部提出「輔具專車」補助計畫，社會處第1時間就積極向中央爭取，雖然只補助100萬，但社會處編列600萬總計700萬，全力投入新竹市第1台輔具專車服務。

即日起，輔具技師將與專車巡迴全市40個固定巡迴點，或到府為身障朋友修理輪椅、病床等輔具，此外，專車也將載著輔具主動深入社區提供出借服務，讓身障朋友生活更便利。

市府也特別指出，輔具資源中心的兩位技師都曾經在空軍基地修理幻象戰機，絕對擁有一流的技術，輔具有任何疑難雜症，都難不了兩位專業師傅。

社會處長陳雪慧表示，輔助器具對於每位身心障礙者的重要性，就如同一般人的眼鏡、拐杖或鞋墊，若有損壞便無法正常工作、休息及娛樂，影響生活品質，過往身障朋友的輔具包括居家照顧床、輪椅及氣墊床損壞需維修時，必須舟車勞頓搬運給廠商或等待廠商期程，才能得到協助，專車上路後可提供身障朋友更便利、機動及快速的維修服務。

竹市輔具專車服務是整合5大項專業輔具服務，包括「申請與諮詢」、「評估與訓練、宣導」、「展示及體驗」、「維修、檢測、調整、保養」及「充電」，讓所有身障朋友能夠透過1站式專車服務，得到全方位且完善的服務。

輔具專車服務洽詢專線：03-5623707-136，或可至官網：http://www.hcarc.com.tw/查詢。

(中時)