世界地球日啟動 環團：終結塑膠汙染

環保團體呼籲民眾終結塑膠汙染，說到做到愛地球。（廖德修攝）

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中時

據環保署統計，台灣每年使用30億根塑膠吸管、165億個塑膠袋。另據台灣環境資訊協會提供的資料，美國光是每天就要用掉5億支吸管，每年使用1000億個塑膠袋。如果未經過焚化或其他方式處理，塑膠製品即使碎裂仍會存在於於地球上，須經1000年才能自然分解。因此隨手扔掉一個塑膠袋，都可能造成後代子孫的負擔。

台灣環境資訊協會今天舉行2018世界地球日啟動記者會，常務理事陳建志表示，塑膠汙染有多嚴重呢？據國外統計，每年約有800萬噸塑膠垃圾進入海洋，足以堆滿全世界每一寸海岸線。而從1950年代以來，人類所製造的塑膠重量累計已有83億噸，每年生產的塑膠重量相當於全人類的體重總和。

前幾天高雄有4隻迷航的小虎鯨，死亡後經專家解剖，發現牠們的胃內塞滿塑膠袋和其他垃圾，令人怵目驚心！也因此，國內外環保團體提出警告，再不減少塑膠生產量，到了2050年塑膠垃圾量將大於全球魚類總重量。事實上，這些塑膠垃圾和裂解後的微塑膠已經進入食物鏈，如果被人體吸收也會危害健康。

因此環團呼籲民眾減少使用塑膠製品，尤其一次性使用的塑膠袋、吸管等，正因為以前太方便了，才會大量濫用而不可收拾，從今天起大家要「說到做到」，開始習慣「不方便」的減塑生活。

此外，包括海洋公民基金會等十幾個環團共同發起連署，支持環保署提出「2020內用禁用、2025以價制量限用、2030全面禁用吸管、飲料杯、購物袋、免洗餐具等4種一次性塑膠製品」的政策及時程，並希望能在6月5日「環境日」之前達成萬人連署的目標。

(中時)

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