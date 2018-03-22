打流感四價疫苗仍生病？陳瑩要求疾管署解釋

2018年03月22日 13:39 中時 倪浩倫

衛福部長陳時中1月初表示，今年公費流感疫苗將改打四價，但衛福部傳染病防治諮詢會卻在昨會議做出「今年維持打三價」的決議，引發藍委不滿；綠委陳瑩則表示，她有兩個朋友這次自費打了四價疫苗仍罹患流感，要衛福部疾管署解釋清楚。

陳瑩說，真的一定要打四價疫苗嗎？她分享她兩個朋友的經驗，儘管自費打了四價疫苗，仍得到流感；她要求疾管署一定要解釋清楚，難道打了四價疫苗就能完全避免得流感？否則外界難免會將這次的事件（四價疫苗政策遭翻盤），和政治考量做出聯想。

然而，具醫師身分的藍委、立院衛環委員會召委陳宜民，立刻從主席台椅子上站起來反駁「就算打了四價疫苗，當然仍有可能生病」，但畢竟四價流感疫苗的保護力有6成，仍遠高於三價的3~5成保護力，四價疫苗的保護力絕對較高，但他也對陳瑩生病的朋友，表達同情和慰問之意。

藍委蔣萬安說，他兒子今年有打三價疫苗，但仍感染流感，且這次流感已奪去99條人命，「不能把拿國人健康當賭注」，就算經費會因此增加7~8億元，也要積極爭取，盼衛福部今年仍能施打四價公費疫苗。藍委王育敏則說，她有幾個朋友自費打了四價疫苗，今年都沒有感染流感，要求衛福部重啟評估，盼今年公費流感疫苗改採四價。

(中時)