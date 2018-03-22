經部：2025年台灣有能力到海外做風場開發商

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行政院長賴清德今天聽取經濟部「離岸風電推動進度」報告，賴揆裁示，包括經濟部、內政部、交通部、文化部、農委會應積極配合國家能源政策，共同合作，簡化相關申設流程，協助業者加速完成風場設置，讓台灣成為全球離岸風電的示範市場。經濟部次長龔明鑫則說，2025年台灣就有能力輸出離岸風電產業，赴海外擔任風場開發商。

賴揆表示，為打造綠能矽島，落實非核家園願景，行政院積極推動各項能源轉型工作，其中「風力發電4年推動計畫」原規劃離岸風電設置量將於2025年達3GW，經濟部為配合能源安全及產業發展，加碼至5.5GW，有利加速達成再生能源發電占比20%之目標。

賴揆並說，潛力場址涉及國際知名外商的重大投資，後續請經濟部完備相關程序，切實辦理遴選及競價作業，確保分配機制公平、公正、公開；另外，請經濟部持續加強媒合外商與國內業者合作，逐步發展我國自主離岸風電供應鏈，避免只是徒具形式的聯盟關係。並請台電公司規劃期程，如期如質執行並完成加強電力網相關工程。

經濟部次長龔明鑫樂觀表示，2025年台灣就有能力輸出離岸風電產業，赴海外擔任風場開發商。龔甚至說，應該不用2025年，等風機立好了，台灣就有相關技術及能力了。

(中時)

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