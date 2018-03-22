後火車站將取締違停自行車 數百輛學生單車將改停前鋒路邊

警方配合交通局已展開逐一發送宣導單動作，28日開始取締。（台南市交通局提供）

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台南市交通局在前鋒路設置自行車專用停車格。（台南市交通局提供）

台南市後火車站附近人行道，因有成功大學校區，經常塞滿數百輛學生腳踏車，台南市交通局公告28日起將開始拖吊，淨空該區，另規畫光復校區西側前鋒路段360席停車格，提供學生或民眾若要停放單車。

台南後火車站周邊人行道長期遭自行車違停占用，問題由來已久，違停車輛主要在光復校區南側的大學路西段，以成大學生的單車為主，過去政府礙於學生車輛，取締時頗為難，現在一次解決問題。

台南市交通局先在成大光復校區西側前鋒路路邊設置360席自行車專用停車區，近日在人行道區域張貼宣導公告，勸導違停車輛移至合法劃設的停車區域，將從3月28日起執行違規自行車輛拖吊作業。

台南市交通局人員近日在後火車站附近路段針對違停車輛逐一貼上宣導傳單，250張傳單貼完還不夠，足夠違停問題嚴重。

交通局局長林炎成表示，為了還給行人乾淨的徒步空間，取締重點為大學路（前鋒路到成大光復校區門口）人行道，及民族路地下道上方人行道兩處，後續將再視狀況應變改善。

自行車取締目前尚無罰則與罰鍰，但成大校區周邊違停、棄置問題嚴重，台南市交通局決定整頓，未來違停車輛將移至國平東路51號保管場，車主認領時，須攜帶身分證並填寫領車單領回車輛，經移置保管後公告逾3個月無人領回，將依規定以廢棄物移送環保局處理。

(中時)

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