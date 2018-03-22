影》中共海軍遼寧號航空母艦的前世今生

2018年03月22日 14:06 中時電子報 喻華德

中共海軍遼寧號航艦於20至21日間通過臺灣海峽南下進行移地訓練，伴護艦艇不明，據媒體報導專為航艦戰鬥支隊打造的901型油彈補給艦「呼倫湖」軍艦（舷號965）已經先行南下。

巨艦征途！遼寧航艦成軍5周年紀念短片

前身

1970年，蘇聯海軍在演習中發現，艦隊遠離本土作戰就面臨指揮不靈、持久戰力有限等致命弱點，因此發展遠洋艦隊的核心艦種。1982年決議建造兩艘第三代「重型載機巡洋艦」。

1985年瓦良格號安放龍骨。1988年，船體完工，11月下水。兩艦原始設計的滿載排水量為67,000噸，全長310公尺，只比美國尼米茲號航艦短22公尺。艦艏飛行甲板距離水面有七層樓高，艦艉飛行甲板寬度75公尺。可容納最多60架戰機，飛行甲板前部有12具P-700攻船飛彈發射器。

瓦良格號經歷過兩次改名，原先以拉脫維亞加盟共和國首都命名里加號，後因拉脫維亞獨立，1990年改名瓦良格，取自日俄戰爭期間被日本擊沉的沙俄瓦良格號巡洋艦。

胎死腹中

1992年，蘇聯解體。瓦良格航艦因缺乏預算停工，當時已完成67%，艦上輪機艙已安裝完畢，機械設備也開始試運轉。

1993年11月，烏克蘭政府正式下達停建命令。1995年，已成為烏克蘭總統的庫奇馬決定將瓦良格號交給黑海造船廠處置。

明爭暗鬥

1998年，由澳門創律旅遊娛樂公司，以2,000萬美元(實際花費1億美元)買下瓦良格號，稱要改造成海上旅遊設施。

1999年6月14日，創律公司雇荷蘭ITC公司Sable Cape號拖船，牽引航艦駛離尼古拉耶夫港。不料，當該船駛抵土耳其北部黑海水域，準備通過土耳其控制的博斯普魯斯海峽時，「在第三國的提醒下」，土耳其政府命令退回黑海。

2000年，中華民國駐土耳其辦事處遊說，企圖阻止瓦良格號出海峽。

大陸政府介入

8月，土耳其國家安全委員會作出決議，同意讓瓦良格號通過其海峽。2002年2月20日進入大陸領海。3月3日抵達大連。

2005年4月，中共海軍繼續建造。2012年9月，更名遼寧號並交艦。2013年11月，遼寧艦從青島赴南海展開47天的綜合演練，共軍編組航艦戰鬥支隊，納編20艘艦艇。這是自冷戰結束以來除美國外西太平洋地區最大的單國海上兵力集結演練，亦象徵著遼寧號具備戰鬥支隊能力。

移地訓練記錄

1.2013年11月26日，首次南下南海訓練，2014年元旦返抵青島。

2.2016年12月上旬出海，經臺灣東部南下，2017年1月12通過臺灣海峽北返。

3.2017年6月25日，南下訓練並參加香港回歸20週年訪港開放參觀活動。

4.2018年1月5日，通過臺灣海峽，17日通過台灣海峽北返。

5.2018年3月20日，進入臺灣防空識別區西南角，21日午間脫離。

(中時電子報)