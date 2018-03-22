移工刮中百萬頭獎 只留5萬其餘匯家鄉

2018年03月22日 14:14 中時 徐養齡

新竹市1名月領22K的印尼籍移工，上月底玩票性拿200元買1張刮刮樂，竟意外刮中100萬大獎，一口氣賺進3.8年年薪，友人都以為他會離職享樂，但他僅留5萬在身，其餘全匯給故鄉老母親，要給家人蓋房子，自己會走完合約才回家。

開出百萬大獎的彩券行，是位於東門圓環旁的忠雄商行，由於地理位置佳且緊鄰火車站，生意強強滾，不少外籍移工到周邊活動時，也會買張彩券或刮刮樂試試手氣。

22歲外籍移工阿隆（化名）剛到台灣工作不久，適逢台灣農曆春節，街頭巷尾過節氣氛濃，自己卻不能回家團圓，惆悵之際經過彩券行，掏出200元買張「百萬年終獎金」刮刮樂解解悶。

阿隆隨手拿起硬幣一刮，就在第一格遊戲欄位刮一堆零的中獎金額，睜大眼睛仔細看，竟是有6個零的100萬大獎，當場愣住不敢置信，幾經猶豫，終於鼓起勇氣拿給店員確認，小聲說「我好像中獎了！」

店員起初不以為意，接過刮刮樂時還問他「是中多少？」阿隆頓時語塞，「好像有中獎」，店員拿機器掃描條碼，確認真的開出百萬大獎，阿隆則摀著嘴難以置信，不少外籍移工聞訊圍到櫃檯前，為阿隆報以熱烈歡呼，掌聲不絕於耳。

根據台彩官網指出，「百萬年終獎金」刮刮樂今年1月才上市，發行近700萬張，僅有100個100萬頭獎，能刮中非常不容易。店家表示，阿隆僅買1張玩玩，中獎率相對更低，不料一刮就中大獎，非常難得。

儘管阿隆自己也很意外會受到財神爺眷顧，但突發橫財沒讓他沖昏頭，幾天後又回到店裡，告訴店長他將錢匯回故鄉的消息，身上只留5萬元備用，還是會正常上工。

阿隆表示，印尼老家家境不富裕，一家5口過得很辛苦，他才會遠赴台灣工作賺錢，這筆錢扣稅後約剩80萬，在當地仍算一筆為數不小的財富。

(中時)