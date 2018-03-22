通緝犯遇攔檢 脫衣半裸跑給警察追

有毒品及竊盜通緝的潘男，拒絕員警攔查拔腿就跑，員警抓住他的衣服時，下一秒他竟順勢脫了上衣，半裸赤青的上身，跑給警察追。（黃國峰翻攝）

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有毒品及竊盜通緝的潘男，脫了上衣，半裸赤青上身，在大街上狂奔跑。（黃國峰翻攝）
有毒品及竊盜通緝的潘男，拒絕員警攔查拔腿就跑，員警抓住他的衣服時，下一秒他竟順勢脫了上衣，半裸赤青的上身，跑給警察追。（黃國峰翻攝）
通緝犯半裸跑給警察追

來！不要動！趴下！有毒品及竊盜通緝在身的台中市38歲潘姓男子，日前遇警攔檢，前一秒佯裝配合，下一秒就拔腿狂奔，員警氣喘吁吁的追了約二公里，過程中潘男使出金蟬脫殼，脫掉上衣、還有路人幫忙騎車載員警追緝，最後在警民合作下，逮補潘男，查出潘男有4項通緝罪名，全案依毒品及加重竊盜通緝案移送台中地檢署歸案。

台中市警局第四分局南屯派出所警員王家強，日前前往交通勤務途中，在南屯路、惠弘街見潘男走路搖搖晃晃，上前關心，並查緝身份時，潘男才報出年籍，趁員警低頭使用警用電腦查詢時，拔腿就跑，王員見狀，立即回頭騎機車調頭追緝，不過這時潘男已一溜煙跑得不見蹤影。

幸經民眾通報，潘男躲在一民宅車庫，王員一邊呼叫支援、一邊持警棍上前喝令潘男出來，潘男雖走了出來，但堅持不配合受檢，雙方就在街上拉扯，王員拉住潘男領口時，潘男竟順勢脫掉上衣「金蟬脫殼」跑了，王員跟隨其後狂追，幸有熱心民眾騎機車載王員，追到五權西路時，發現他躲在騎樓的車輛旁邊，卻仍不願就逮，赤裸著上身在五權西路上來回穿梭，雙方跑得氣喘吁吁，最後在五權西路二段501號附近被王員成功壓制。

被逮後，潘男仍不願表示身份，警方最後以人臉辨識系統逐一比對，查到他身負包含加重竊盜及毒品通緝犯等4件通緝，潘男表示，憑藉著對南屯區小徑的熟悉程度，本以為自己逃得了，沒想到遇到窮追不捨的警察，跑得氣喘吁吁還狼狽遭逮，全案依毒品及加重竊盜通緝案移送台中地檢署歸案。

(中時)

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