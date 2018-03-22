《時來運轉》運彩報報 - F1告別賽車女郎 漢彌爾頓力爭第5冠

英國車手漢彌爾頓。(美聯社)

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中時電子報

2018年F1新賽季週日(3/25)將在澳洲墨爾本起跑，本賽季最讓車迷扼腕的消息，莫過於行之有年的「賽車女郎」全面消失。F1賽會今年2月在官網宣布，為維護女權主義，今年起不再使用賽車女郎擔任舉牌的工作，改由「賽車小孩」來接棒。少了賽車場上的美麗倩影，車迷是否會更專注在比賽本身不得而知，但F1的速度與激情也不會因為少了賽車女郎而減損分毫。

除了賽車女郎這個話題以外，今年的F1也更注重保護車手的安全，因此今年的賽車都必須按規定裝置名為「Halo」的座艙防護裝置，一旦發生撞車意外時，這裝置主要是用來保護車手的頭部免受致命衝擊。或許Halo外觀上不討喜，但加強對車手保護總是對的決定。

梅賽德斯車隊的英國車手漢彌爾頓（Lewis Hamilton），去年在少了已退休隊友羅斯伯格（Nico Rosberg）的強力競爭下，在後半年再度演出獨走戲碼，以46分的差距擊敗曾經四連霸的前世界冠軍車手維泰爾（Sebastian Vettel），4年內搶下第3座世界冠軍，加上08年在麥拉倫車隊的首個世界冠軍，已追平維泰爾的世界冠軍車手次數，兩人在史上僅次於車神舒馬克（Michael Schumacher）的7次，以及50年代阿根廷傳奇車手范吉奧（Juan Manuel Fangio）的5 次，與素有「教授」美名的法國車手普羅斯特（Alain Prost）並列第3。

澳洲大獎賽從2007年起，只有2010年並非開幕戰，在這11年當中，共有5名車手贏得過本站的冠軍，已於上賽季結束F1生涯的英國名將巴頓（Jenson Button）3次奪冠表現最佳，羅斯伯格也曾兩次封王；至於現役車手中，則是漢彌爾頓、維泰爾和雷克南（Kimi Räikkönen）各兩度稱霸。

去年的澳洲站，漢彌爾頓生涯第6次拿下桿位，追平巴西已故名將洗拿（Ayrton Senna）的紀錄，但正賽時由於車隊進站策略失誤，被維泰爾奪走冠軍。今年各方仍舊看好漢彌爾頓，台灣運彩開出的世界冠軍車手的奪冠賠率和澳洲站的桿位賠率都是1.55倍，正賽的賠率略高來到1.80倍，可能是因為漢彌爾頓在澳洲站封王的紀錄不多，加上有去年的前車之鑑所致。

去年由威廉斯車隊轉到梅賽德斯的芬蘭車手波達斯，世界冠軍車手年度排名第3，在澳洲站排名第3也是個人生涯新高。雖然作為漢彌爾頓的隊友通常以掩護為主，奪冠機會較低，但如果漢彌爾頓遇到阻礙，波達斯也有實力竄出，去年有13次站上頒獎台，年度搶下3個單站冠軍就是證明，7.25倍的單站冠軍賠率，不失為冷門之選。

(中時電子報)

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