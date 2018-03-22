大增新血！俄黑海艦隊3年加入50艘新艦

2018年03月22日 14:14 中時電子報 蔡萱

曾經是海上強權的俄羅斯，近年來努力重拾這樣的光輝。黑海艦隊司令維特科近日表示，黑海艦隊自2015年以來，一共接收了約50艘新型軍艦，來為逐漸老化的艦隊加入新血，不過目前俄國黑海艦隊大型水面艦艇仍然不足，還無法與負責北極海、大西洋的美軍第六艦隊對抗。

據俄羅斯國防部的《紅星報》報導，黑海艦隊司令維特科（ Alexander Vitko）表示，俄黑海艦隊從2015年開始大力換裝，目前一共加入了約50艘作戰艦隻和保障、輔助艦的新血。其中主力級的軍艦有18艘，其中有「格里高利維奇號」及「艾斯森號」2艘護衛艦、6艘裝備新型巡航導彈的柴電潛艇和10艘以上的巡邏艇，這批新血丟隨即在黑海及地中海服役。

負責黑海及地中海的黑海艦隊過去因為烏克蘭的反對，駐紮在克里米亞的黑海艦隊一度停止發展，自從2014年克里米亞被併入俄羅斯以後，就開始大力換裝。

維特科也表示，黑海艦隊的現代化升級是一個持續進行的長期過程，近期黑海艦隊就正在對新型的「上沃洛喬克號」小型導彈艦進行測試。

不過俄羅斯《觀點報》對此認為，雖然近年黑海艦隊獲得許多新軍艦，但其大型水面艦艇仍然不足，仍與俄羅斯的「宿敵」負責北極海、大西洋、印度洋的美軍第六艦隊對抗。

黑海艦隊是俄羅斯海軍四大艦隊之一，也是俄羅斯在黑海地區部署的重要軍事力量，據俄羅斯總統普丁去年批准的國家海軍政策，俄羅斯要在2030年前讓海軍成為世界二強。

(中時電子報)