微信問世前紅遍大陸 騰訊開放註銷QQ帳號

2018年03月22日 14:22 中時電子報 李靖棠

據上海界面新聞報導，在微信襲捲大陸之前，同樣由騰訊開發的社群軟體QQ，曾一度是大陸版的MSN即時聊天系統，幾乎所有的學生和青年都有一個或以上的帳號。但在問世19年之後，在相似功能的軟體市場漸趨飽和的當下，QQ的用戶陷入增長停滯的局面。

為此，騰訊官方宣佈，從3/20起、允許用戶註銷自己名下的QQ帳號。用戶可以前往騰訊客服平臺上進行申請。但也提醒用戶，一旦註銷後，包括聊天記錄、虛擬資產（Q點Q幣等）、財付通餘額、理財產品等，用戶帳號的所有資料都會被清空，最好先行做備份保存。

從騰訊的財報中可見，從2013年第一季到2017年第三季，QQ的用戶數量，始終停留在8億左右，始終未能突破9億大關；同時間，最大勁敵微信，其註冊用戶數量則早已超過10億。除了如微信這類新平台的競爭外，資安問題也一直是QQ用戶最大的憂慮。但騰訊始終沒有放棄QQ，去年大會上還推出「百萬新青年計畫」，宣佈將投入60億人民幣（約230億台幣）及平臺資源，扶持在QQ平臺上專注年輕內容的青年創作者和創業者。

在此之前，只有以下幾種用戶的QQ帳號會被註銷：

1、註冊後3天未登錄，號碼可能被回收；

2、註冊後24小時內登錄，45天未登錄，號碼可能被回收；

3、3個月未登錄，號碼可能被回收；

4、若經系統檢測，帳號存在安全風險和違規操作，為保護帳號安全，騰訊會先進行凍結，若凍結30天內未驗證密保解凍，帳號可能會被回收消除。

(中時電子報)