中日傳統潛艦大PK 陸039C與蒼龍誰強

2018年03月22日 14:32 中時電子報 楊幼蘭

日海上自衛隊蒼龍級潛艇第9艦「青龍」號（SS-509）12日已服役，這是蒼龍級潛艇傳統基本型的最後一艘。預定從明年起，更先進的第10艘「翔龍」號（SS-510）蒼龍級改進型潛艇將開始服役。

大陸利刃軍事微博指出，「翔龍」去年2017年11月下水，正緊鑼密鼓地進行舾裝。而無獨有偶的，中國自製最新型傳統潛艇039C也交付海軍。

中日在海上與水下較勁，而同為最先進的傳統潛艇代表，蒼龍級改進型與039C潛艇，究竟誰占上風？

分析指出，日本蒼龍級改進型潛艇滿載排水量達4,000噸，艇體外殼採用NS80鋼，最大潛深可達500米。有傳言說，新潛艇使用了強度更高的NS110鋼，潛深接近600米，其實是子虛烏有。

網傳的039C潛艦畫面。（網路）

由於NS110鋼的焊接性能不佳，整體耐壓效果並不比NS80鋼更好。分析說，蒼龍級改進型主要是針對基本型存在的缺陷，除了將動力裝置從熱空氣引擎改採鋰電池，升級了平面舷側聲呐系統外，也增加了儲備浮力。

中國近年出於發展遠洋海軍的考量，把重心放在核潛艇上，不過也沒放鬆打造傳統潛艇的進度。在完成039B的造艦計畫後，雖然一度暫停生產線，但經過短暫沉寂後，又同時在武漢廠和江南廠大批量產最新型的039C。

而039C與039B相比，最大的外觀特徵就是圍殼上有3道橫槓。身為中國自製最新型的傳統潛艇，039C應用了一系列最先進的探測，降噪與驅動技術。

分析指出，中國的熱空氣引擎顯然技高一籌，總功率達150KW以上，驅動3,000噸級的039C綽綽有餘，續航能力更是完爆蒼龍級改進型。039C的兩舷水線裝備了世界領先的多線陣列舷側聲呐，號稱「水下宙斯盾」，探測距離更大，探測精度上更比起蒼龍級改進型有數量級的提高。

039C結合鷹擊18、魚10等潛射遠程打擊兵器，分析認為，它的綜合作戰能力優於蒼龍級改進型。更值得注意的是，039C的後繼型號還將換裝小型低溫核反應爐，變身為戰力不亞於核潛艇的近海水下殺手。

(中時電子報)