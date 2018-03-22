年後需求疲軟　豬價跌1成2

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豬價從春節前每公斤70元，現降至61.3元，跌幅1成2，市場零售五花肉也從每台斤150元降至130元，豬農已在賠本邊緣。農委會表示，節後豬隻大量湧入市場，供大於求而價跌，已請台糖公司暫停出豬減供，4月初清明節也可望帶動消費促使豬價回穩。

豬協秘書長張生金表示，由於穀物等飼料原料的價格便宜，農民飼料不必太省，飼養出的豬隻體重偏重，也因台灣消費者購買豬肉時多以瘦肉為主，使賣相變差，現在豬肉批發價來到61.3元，對豬農來說，已經在賠本邊緣，近期拍賣市場豬隻均重達127公斤，豬農會盡量減輕豬隻體重，目標是讓均重減至125公斤以下，使豬價不要繼續下跌。

張生金指出，豬隻重量偏重，也反映了豬源尚足的現象，由於農民送豬隻上市場拍賣，一定優先挑個體較大的豬隻，否則養在場內太占空間，假如有缺豬情形，就算場內豬隻體重還偏輕，可能只有100公斤左右，豬農還是會送上市場賣賣，拍賣均重偏重，表示供應量沒有短缺疑慮，也是價格疲軟的因素。

農委會表示，為穩定毛豬產銷，在農曆春節前就要求各肉品市場依市場需求妥善調配豬源，並呼籲養豬農民秩序出豬，同時為了減緩市場供應壓力，已請台糖公司至3月底前，暫停供應毛豬到肉品市場，目前一日的豬隻拍賣量為2萬4000隻左右，台糖暫停供應後，每日可減800到1000隻，透過減少供應量，盼豬價能回復平穩。

農委會指出，今年3月每頭豬隻平均體重已達127公斤，較去年同期增加了2到3公斤，這些體重過重豬隻需要去化，將請中央畜產會直接收購過重豬隻屠宰凍存，避免賣相不佳的豬隻一同拍賣，影響拍賣均價，4月初就是清明節，到時民眾有祭祀需求，可望帶動消費，對豬價回升將帶來幫助。

(中時)

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