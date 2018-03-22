竹科LED廠富圓采傳欠薪 多名勞工抗議

2018年03月22日 14:41 中時 陳育賢

竹科LED廠富圓采科技公司疑傳欠薪事件，有94名員工在3月5日發現2月的薪資未入帳，之後才驚覺公司銀行帳戶疑遭凍結，無法給付薪資，22日多名自救會成員齊聚竹科管理局前拉白條抗議，要求公司解決欠薪問題，也要求科管局高層調查監管單位是否有失職情形。

富圓采科技則透過總機表示，公司將會作統一的對外發言，請靜待公司方面的公開說明。

自救會表示，該公司員工是欲申請失業給付時，才赫然發現公司除了積欠薪資外，竟已4個月未繳交勞、健保費以及勞退費用，而具有監督權責的竹科管理局等行政機關罔顧該積欠紀錄，並未及時進行後續通報與調查，疑有行政怠惰之嫌，而致使94名勞工權益嚴重受損。

被害員工指出，公司大量解僱的行為並非首次，其於2015年11月關閉楊梅廠時，就有130名勞工分批遭到解僱，如今新竹廠再次發生大量解僱，雖經勞動部勞資協商，但公司卻表示是有6700萬元的帳戶遭銀行無故凍結，惟有透過解凍帳戶才有發放積欠工資之可能。

但經探詢發現，是公司未按期繳交銀行貸款的本息，才被凍結帳戶，他們認為公司沒有誠意解決問題，只是在設法拖延時日。

自救會22日在新竹縣產業總工會、勞動黨等陪同下到竹科管理局前抗議，成員憤怒表示，若公司再不出面解決，不排除到公司門口作更大規模抗議行動。

(中時)