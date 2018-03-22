《時來運轉》運彩報報 - MLB冠軍投注高賠推薦

2018年03月22日 14:33 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

在上週的文章中曾提及台灣運彩「美國職棒冠軍與特別項目投注」已經開賣，本週就來談談有哪些球隊在初始盤口被莊家低估，開出了不錯的賠率，值得早期進場持有：

我們先從六個分區的冠軍一一看起：美聯東區洋基因為補強打線最被看好，但眾所周知此區競爭激烈，豪華陣容並非奪冠保證，此區推薦近年季後賽常客紅襪，紅襪當前賠率2.55倍，實力穩定的他們適合長期作戰，早買到高賠率肯定賺到！

美聯中區封王大熱門則以印地安人，但賠率1.08倍實屬低檔，建議改買雙城的4.50倍以小博大，甚至如果敢押15.00倍的皇家能以小陣容異軍突起，更會有驚人收穫；開盤賠率35.00倍的老虎在熱身賽初期也展現不錯成績，小額購買是可以接受的聰明策略。

談到美聯西區當然必須買張天使，天使有大谷翔平的加盟未演先轟動，但賠率4.50倍卻非最低，表示沒有那麼被看好；天使在此區本就是具有競爭力的鼎立三強之一，沒理由捨棄這樣的賠率投靠僅1.20倍的太空人；當然，也有巨星級日本好手鈴木一朗回鍋的水手有著更高的9.50倍賠率，亦是極佳的黑馬標的。

國聯方面，東區強推3.30倍的大都會與12.00倍的費城人：大都會王牌投手雷神辛德賈德傷癒強勢回歸，有著穩固輪值的大蘋果軍團可望再度挑戰分區王座。費城人也來了名猛將奧援！賽揚獎級強投阿瑞塔簽下三年合約，國民在這區不一定討的到便宜。

國聯中區也是著名的戰局混沌組別，小熊是打過世界大賽的強權，因此黑馬當然選同為4.00倍的釀酒人和紅雀。加碼紅雀理由無他，也是源自於球隊整體戰力穩定；釀酒人則是因為來自馬林魚的外野快腿耶里奇轉隊擔任開路先鋒，可望替球隊增加得分火力。

至於最後一個分組國聯西區，這邊就只推薦巨人！巨人上季因為傷兵過多長期低迷，新一年度全員歸隊，目前賠率6.00倍雖仍未被十分看好，但舊金山部隊一向是道奇的最大威脅，這個賠率比目前其他各區被預估的老二都好，沒有理由不跟！

在棒球的冠軍與特別項目玩法中，日本職棒的兩聯盟冠軍與總冠軍也已同步開售，同時，每年都稍有變化的美職玩法現階段也已開出上季世界大賽兩隊例行賽勝場數大小玩法，未來還會陸續新增兩到三種產品上架，喜歡的彩迷千萬別錯過初盤黑馬隊伍賠率較高的投注良機！

(中時電子報)