英外交大臣：普丁的世足賽像是希特勒的奧運會

2018年03月22日 14:36 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

總統普丁（Vladimir Putin）希望藉舉辦世界盃足球賽，來展現俄羅斯的國力，被反俄人士對比為1936年的希特勒（Adolf Hitler），用柏林奧運來宣傳他的統治。英國外交大臣強森（Boris Johnson）則說他贊同這種比較，引發口水戰。

「我覺得拿1936年來比較是絕對正確的，」強森在英國藝會的外交委員會表示：「想到普丁在這項運動賽事的風光畫面，我就覺得想吐。」

俄羅斯外交部發言人札克哈蘿娃（Maria Zakharova）則重炮還擊，表示對強森的說法「無法接受、不配作為頂尖歐洲外交官」，指相關言論充斥著被仇恨、不專業和粗魯所毒害的思想。

「這恰好反映了倫敦方面把俄羅斯形塑成敵人的心態，竭盡所能地用各種荒謬的理由來杯葛世界盃。」札克哈蘿娃在臉書上說。

俄羅斯前雙面間諜史克里帕（Sergei Skripal）與其女兒日前在英國遭神經毒劑襲擊，造成兩國關係緊張。儘管「三獅軍團」英格蘭隊將出征世界盃，英國方面卻表示，不會派遣任何皇室成員或政府官員出席這項足壇盛事。

強森也強勢向俄羅斯發出警告，必須確保英國球迷去看世界盃時的人身安全，還說他「非常憂慮」俄羅斯方面的維安措施。「俄羅斯必須照顧好我們去看球的球迷，這個責任明訂在他們與國際足總（FIFA）簽下的合約中！」

(中時電子報)