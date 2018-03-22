《時來運轉》運彩報報 - 運彩玩家最鍾意的NBA球隊

2018年03月22日 14:39 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

NBA本季例行賽已經進入到了最後階段，距離季後賽每隊僅剩下十場左右的賽程，運彩兩個選項的玩法(如大小、讓分)，時間拉長來看，理論上各隊出現大分或小分的比重會非常接近50%，而勝負經過讓分調整後亦然。但總會有些隊伍表現常常跌破莊家眼鏡，聰明的運彩玩家們絕對不會錯過這難得的標的物！

魔術目前21勝50敗排名東區倒數第二，目前已經確定無緣進入本季季後賽，但喜歡魔術的球迷不用太過傷心，魔術陣中擁有許多潛力極佳的好手，未來可是無可限量。一哥葛登(Aaron Gordon)在2016灌籃大賽嶄露頭角後，單打能力逐年進步，如今已經成為一名場均18.3分的明星球員，可惜的是本季傷停不斷，大大影響魔術的進攻，使得魔術得分火力難以跟上其快速的攻守轉換，令莊家時常看走了眼，本季71場比賽之中共有43場出現小分賽果，占比可是高達61%。

上季吊車尾進入季後賽的溜馬本季全面升級，目前41勝30敗力拼東區第三種子，進攻方面有一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)場均23.3分穩定的輸出，防守也比上一季進步不少，尤其是例行賽後期，根據統計三月份的十場比賽中溜馬就有六場比賽把對手得分壓制在100分以內(全聯盟僅次爵士的八場)。本季至今溜馬出現小分的機率是71%與魔術相同，誇張的是三月開始小分率則飆漲到91%！

騎士本季飽受傷兵困擾，大帝詹姆士(LeBron James)力挽狂瀾場場繳出亮眼數據維持球隊東區前三的戰績，原本以為明星賽前的大換血可以分擔詹皇壓力、讓騎士整體戰力提升，但以交易後10勝7敗的成績看起來效果並不顯著，本季騎士拿到東區冠軍的把握性似乎沒有往年穩當。騎士目前勝率高達六成，值得注意的是經過讓分調整之後勝率掉到三成，讓分玩法投注騎士對家是運彩彩迷的首選！

(中時電子報)