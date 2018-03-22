捷運綠線G5、G11站土開招商3／31截止 交通局籲把握軌道經濟契機

2018年03月22日 14:57 中時 陳世宗

台中捷運綠線G5及G11站，招商宣傳示意圖。（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線首批G5、G11站土地開發招商案！今年2月底公告上網，獲得市場高度關注；交通局接獲國內多家建設公司、壽險業及開發商洽詢招商內容，預期將有多家廠商展開備標。交通局長王義川說，招商文件將於3月31日截止下載，籲請投資人把握這難得的軌道經濟契機。

王義川表示，捷運土地開發不同於促參案（BOT）特許營運期或地上權，捷運土地開發在興建完成後，將透過權益分配機制，分配建築所有權及相對土地持分；未來可自行經營或出售變現，沒有特許期或權利金問題，使用收益彈性空間大。

王義川說，捷運綠線預計今年底試運轉，邁入全線正式通車前的最後測試階段。這項重大利多讓捷運綠線周邊不動產前景看俏，捷運綠線招商首批推案G5、G11站，因與捷運出入口共構；未來絕對是捷運綠線通車最大受惠者，人潮商機可預期。

交通局指出，G5及G11站剛好分居北屯及南屯區，兩者都是台中市目前發展最快速行政區之一，同時擁有大面積重畫開發區都市機能完善，後續發展潛力驚人；未來可自行經營或出售變現，沒有所謂特許期或權利金問題，這是捷運土地開發最大的特色所在。

王義川強調，捷運土地開發除擁有所有權優勢外，G5及G11站因土地全屬市府所有，地主構成單純，由市府和投資人雙方依照公平機制辦理權益分配；且在開發大樓產品定位部分，市府也不預設立場，讓投資人可以依照市場機制充分發揮，讓整棟開發大樓創造出最大收益。

(中時)