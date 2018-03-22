悼念繆德生 白狼號召千人助陣

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中時

退休上校繆德生上月27日參與反年改抗爭活動時，不幸墜樓，雖一度搶救但仍宣告拔管離世。為悼念繆德生離世、抗議軍人年改案，藍天行動聯盟與南台灣抗暴聯盟等70個團體聚集在立法院外，除了舉辦招魂儀式，抗議團體也繞行立法院。立院周遭冥紙滿天飛，在「繆德生一路好走」口號疾呼後，一行人繞行立法院周遭，並前往凱道靜坐，強調「不達目的絕不回家」。

值得注意的是，有「白狼」之稱的中華統一促進黨總裁張安樂也現身抗議現場，前媒體人璩美鳳則擔任統促黨新聞發言人，並在現場主持抗議活動。張安樂說，前天統促黨與南部抗暴聯盟開會，昨天臨時號召人馬，大約號召1000人來抗議。

張安樂說，軍公教、警消人員被蔡政府折騰這麼久，沒有軍公教警辛苦，就沒有台灣的安定，沒有台灣的安定，這些傢伙就不能酒家舞廳、歌舞昇平；現在有權有勢了，把軍警消棄之如敝屣，我們要為他們伸張正義。

張安樂說，「共產黨尊重軍人，民進黨踐踏軍人」，大陸在短短20年就可以跟美國平起平坐，雖然很多原因，但最重要的是對岸尊重軍人。

張安樂說，軍人犧牲自己青春跟一切為了國家，但民進黨踐踏軍人，軍人絕對不會為這些傢伙當砲灰；萬一民進黨再倒行逆施，台海兵戎相見時，相信軍人會陣前起義，不願意作砲灰。

(中時)

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