日本向北韓傳達舉行日朝領袖會談的意願

2018年03月22日 16:06 旺報 張國威

共同社22日報導，多名日朝關係消息人士透露，日本政府日前通過多個渠道向北韓傳達了對於首相安倍晉三和北韓勞動黨委員長金正恩進行領袖會談的意願。鑑於提到邦交正常化後經濟合作的2002年《日朝平壤宣言》，此舉旨在通過共享履行該宣言有益於北韓的立場，以謀求解決日本人綁架及核、飛彈開發問題。

4月至5月預計將舉行南北韓、美朝領袖會談的情況下，為使綁架問題不被擱置，日本政府判斷有必要努力實現日朝對話。日方認為美朝會談的成功是尤其關鍵的因素，力圖與美國川普政府緊密合作。安倍擬最快於4月中旬訪美與川普會談，就此尋求合作。

不過在日本堅持施壓方針的情況下，北韓對於對話態度積極與否尚不透明。有關綁架問題，北韓的立場是「已經解決」，與要求所有受害者回國的日本隔閡頗深。

安倍2月9日在南韓平昌與北韓二號人物、最高人民會議常任委員會委員長金永南短暫交談時表示，基於《日朝平壤宣言》解決綁架、核與飛彈問題，力爭實現邦交正常化的方針不變。

日本相關消息人士透露，金永南沒有否定日朝邦交正常化的必要性。而提及邦交正常化和表明領袖會談意願是同一個意思。北韓方面也是這樣理解的，有關意向已經傳達給金正恩。

日本外相河野太郎也於3月中旬在美國華盛頓與美國副總統彭斯及南韓外長康京和等單獨會面，請求向朝方傳達同樣想法。據外交消息人士透露，與北韓有獨自溝通渠道的蒙古國外長2月向北韓闡明安倍政府的立場。據悉也得到了積極回應。

如果日朝領袖會談得以實現，將會是自2004年時任日本首相小泉純一郎與當時的北韓勞動黨總書記金正日在平壤會面以來的首次。

(旺報)