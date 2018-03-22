新竹縣忠信學校多廣畢業展 Line貼圖好吸睛

2018年03月22日 15:14 中時 陳育賢

新竹縣忠信學校即日起至25日，在新竹市文化局推出多廣室科畢業生得獎設計展。（陳育賢攝）

新竹縣忠信學校即日起至25日，在新竹市文化局推出多廣室科畢業生得獎設計展，其中Line貼圖設計相當吸睛。（陳育賢攝）

新竹縣忠信學校即日起至25日，在新竹市文化局推出多廣室科畢業生得獎設計展，其中室內設計創作之精細已不輸業界。（陳育賢攝）

第18屆新1代初級及中等教育教師美術作品聯展即日起至25日在新竹市文化局登場，展出包括石光國小退休校長劉秀雲等27位教師提供的52幅美術畫作、攝影作品。（陳育賢攝）

第18屆新1代初級及中等教育教師美術作品聯展暨新竹縣忠信學校多廣室科畢業展，22日在新竹市文化局展覽，此次展覽除了27位教師提供52幅作品展出外，忠信學校畢業生更提供參展得獎作品及各類設計展，其中越來越夯的Line貼圖設計相當吸睛。

忠信學校指出，該校廣告設計科於1981年創科，原稱美工科，2014年更名為多媒體、廣告設計、室內設計科，簡稱多廣室科，此次60位畢業生展出在校3年參展得獎作品，以及專題製作數位影音、互動設計、室內空間設計、周邊商品作品，另還有許多精彩的電子書創作。

室內設計展部分，學生們利用電腦3D設計，以學校原有建物為基底建築，天馬行空式的發想設計，讓原建物更為美觀、實用且成環保綠建築，創作之精細已不輸業界。

此外，近年越來越熱門的Line貼圖，也讓學生們盡情發揮想像與設計，學生包括賴孟慧、陳虹期、莊千郁、馬佳琳、劉昀晴創造「忠於信福」動態貼圖；馮馨儀、鄭羽芹、孫慈妤也取得Line原創主題，均已上架販售。

另林維萱、林靖倫、莊瀅靜、柯旌文也都取得貼圖上架。

而教師展部分，則是邀請包括石光國小退休校長劉秀雲等27位教師提供的52幅美術畫作、攝影作品，但由於場地限制，其中20件布展於忠信文教基金會竹北服務處，有興趣的民眾可前往兩展覽地點欣賞。

(中時)