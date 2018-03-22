貓熊公仔伴打卡！鶯歌公園賞花、樂玩鯨魚滑梯

2018年03月22日 15:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開賞花趣！其實美景就在我們身邊！鶯歌永吉公園原本是雜亂荒蕪的山坡草地，經新北市政府依地形、地貌打造，搖身一變成為地形獨特、有山坡及平地的公園，更有3D立體公園的名稱。隨著地形的不同，有原地保留充滿歷史痕跡的百年樟樹，也有打造童趣的貓熊公仔，景觀處並在貓熊旁邊種植「吉」與「旺」字的海棠，歡迎民眾於閒暇時間前來，觀光之餘也能沾沾喜氣！

鶯歌永吉公園開滿橘橙橙的炮仗花架區洗禮。（新北市景觀處提供）

鶯歌永吉公園位於鶯桃路296巷附近，可以乘坐大眾運輸系統或騎YouBike至永吉國小，走3分鐘就可以抵達公園。公園入口有櫻花、馬櫻丹花及修剪成龍形的綠灌木等各式植物迎接造訪的遊客，接著經過開滿橘橙橙的炮仗花架區洗禮，可以駐足或坐在旁邊的長椅欣賞、休息，旁邊更有遊樂設施讓小朋友玩耍，經過了這個平台，就可以看到整座公園3D全貌。

鶯歌永吉公園有3D立體公園的名稱。（新北市景觀處提供）

鄰近車程3-5分鐘的地方還有鳳祥特色公園(鶯桃路413巷附近)，鳳祥公園也設有YouBike站，公園內除大鯨魚滑梯、沙坑及鞦韆外，還有香氣四溢的香草園區。周邊更有鶯歌陶瓷博物館、三鶯藝術村、鶯歌陶瓷老街等歷史人文觀光景點，是來鶯歌觀光的遊客必訪之處。

永吉里長林茂哲表示，公園內不僅有兒童遊戲場、籃球場、體健設施及生態池等，更有多種植栽打造多樣性，里長跟志工每天都很用心的照顧公園跟植栽，現在正是炮仗花、櫻花、杜鵑花及馬櫻丹盛開之時，另外公園內還有預計3-4月開花的墨染櫻、5-6月開花的日本紫藤及5-7月開花的阿勃勒，不同季節都美不勝收，花況請密切注意賞花快報FB，歡迎大家光臨公園並打卡，體驗鶯歌之美。

鄰近公園賞生態、樂活又開懷！（新北市景觀處提供）

新北市政府致力於提供市民良好休憩空間，自市府升格以來新闢467 座公園綠地，部分公園綠地結合植物多樣性，改善及提升公園空間利用與價值，打造新北為宜居的綠色生態城市。在永吉公園內，不論是賞花、散步、遊樂場或揮汗的籃球場都老少咸宜，處處都是拍照片上傳IG及FB的熱點，快點讓大家知道這美麗又有特色的公園並來探索永吉公園，走到貓熊處的「吉」與「旺」字海棠，也可以傳LINE給親朋好友祝福好友們：「吉」祥如意，好運「旺」旺來。

(中時電子報)