避免「大肥豬」擾價　農委會擬定規格豬體重上限

2018年03月22日 15:16 中時 楊騰凱

豬價已比農曆年前跌1成2，農委會直指關鍵在於豬隻太肥，均重來到127公斤，比以往增2公斤左右，國人又偏好瘦肉，導致賣相不佳而價跌。為此，農委會研擬增訂豬隻拍賣重量上限，過重就直接視為低價淘汰豬，售價不計入拍賣均價，避免農民飼養過重。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，豬的問題有2個原因，一個是豬源多，另外就是豬隻過肥賣相不好，冬天豬隻長得快，現在豬隻重量已經普遍偏高，體重太重影響賣相，雖然清明節即將到來，但近年因民眾祭拜時間有所分散，導致消費量無法特別集中，對豬價的拉抬比不上春節、中元節、中秋節等消費集中的大節日。

王忠恕指出，由於大肥豬消耗的速度遠比想像中慢，現在會盡量調節使大肥豬去化，到本月底前，先請台糖暫停把豬隻送上市場拍賣，盡量促進市場多消化先前累積的大豬，台糖每天可以供應800到1000頭豬，這段期間台糖會自己送屠宰冷凍加工，當作自有品牌的豬肉銷售，不送拍賣。

另一方面，也將請中央畜產會直接向豬農收購大肥豬，進行屠宰凍存，減少大肥豬進入市場影響拍賣均價，1天希望能多消耗掉幾百頭，現在豬隻體重平均還在127公斤，如果能跌到126到125公斤，豬價大概就能恢復正常。

王忠恕表示，現行規定體重75公斤以上視為規格豬，但因沒有訂上限，導致體重過重的豬會進入拍賣市場打壞拍賣均價，未來將增訂規格豬的體重上限，體重過重的豬就直接打到規格外，變成價格較低的淘汰豬，出售價格也不計入規格豬拍賣均價，促使農民避免把豬養到過重，詳細體重上限還要和業界協調，145公斤到150公斤都有可能。

(中時)