清明連假搶最後機位 郵輪旅遊興起

清明連假熱門航點中位數票價。（易遊網提供）

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台灣人喜愛出國到日本，清明連假是賞櫻熱門出遊時段。（雄獅旅遊提供）

清明連假請2天就可休9天，有許多民眾早已安排出國計畫，不過也有不少人因為連假出遊票價貴，擔心荷包失血遲未做決定。預算有限又想出國的民眾，旅遊業者建議可參考中位數票價。而旅行社則包裝成郵輪旅行團，一次解決機位和飯店住宿問題。

清明連假今年有5天，天數僅次於過年，雄獅旅行社總經理游國珍表示，今年清明假期出國熱門度比過年還多，原因是過年要圍爐，許多人傾向於國旅，而清明五連休算難得的一次。國人去日本比例高，可以說是每5人就有1人去過，剛好清明連假適逢日本很旺的賞櫻季節，賞櫻旅行團最早在9個月前就有旅客詢問。

游國珍說，但在國人這麼喜愛前往日本旅遊的情況下，連假機位供應量不足，以往也很難訂飯店，因此推出郵輪旅行團，兩艘郵輪共可載運8千人，目的地前往日本九州、韓國，也有航次純粹到日本九州、近畿和四國等，現在幾乎都訂光，顯示民眾喜愛這種一次解決機位和飯店的旅行模式。因郵輪旅行團熱度高，以後考慮用郵輪做產品包裝，目前都已提前銷售明年連假旅行團。

易遊網指出，中位數票價代表，實際開票金額從小到大排序後，正中間金額即為中位數票價，可作為消費者心中合理票價參考。

目前還有部分航點的票價低於中位數，像是短程部份，以東京機票為例，中位數含稅票價落於1萬7左右，甚至可找到含稅1萬2左右的票價；長程部份，如阿姆斯特丹，中位數含稅票價為2萬4左右，也可搜尋到2萬1左右的優惠價格。

由於機票屬於浮動價格，如有搜尋到低於中位數的票價，建議民眾密切關注機票價格，只要不買貴就算賺到。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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