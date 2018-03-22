台中市西屯區朝貴公園 啟動友善共融式公園改善計畫

建設局長黃玉霖（右）22日前往西屯區朝貴公園會勘，強調市府將改善大廈旁鄰里小公園成無障礙「友善共融式公園」，讓公園更貼心美麗。（陳世宗翻攝）

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台中市區許多鄰里社區型小公園10多年來，設施老舊活動空間嚴重不足！建設局長黃玉霖說，市府盤點出12處市區大廈旁鄰里小公園，將逐一改善成可讓長輩帶著兒孫玩，行動不便者也能使用的無障礙「友善共融式公園」，第一站就從西屯區朝貴公園規畫開始。

建設局指出，台中市早期的公園沒有無障礙通行，坡度設置未符合內政部營建署「都市公園綠地各主要出入口無障礙設施設置原則」。市府總結3年經驗，推動鄰里公園「友善共融式公園」計畫！

建社局盤點首批改善的公園，包括有南區文林、民興等2處公園，北區梅川、山西、曉明、英士等4處公園，西屯區朝貴、青海、甘肅、上德等4處公園，及北屯區松勇、旅順等2處公園共12處；期待將鄰里公園打造成年長者、成人、兒童不同年齡和行動不便者都可共享的友善共融式公園。

建設局長黃玉霖22日前往西屯區朝貴公園會勘，西屯區長何國裕、市議員陳淑華、張廖乃綸，及立委張廖萬堅服務處代表亦到場關心。

市議員陳淑華對市府將改善公園鋪面、無障礙坡道、遊戲器材去塑化等表示肯定；期待未來老舊公園經過改善後，能給居民更安全休閒空間。市議員張廖乃綸認同市府的規畫，希望改善無障礙通行，並讓親子廁所更完善，也能兼顧週邊美觀設計，讓公園更貼心美麗。

(中時)

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