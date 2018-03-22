到彰化田尾公路花園觀光 自由行APP當導遊

田尾智慧觀光城鎮旅遊系統平台暨自由行APP22日正式啟動。（鐘武達攝）

友善列印
中時
田尾公所22日舉行智慧觀光城鎮旅遊系統平台暨自由行APP啟動儀式，辣妹美麗代言。（鐘武達攝）

田尾公路花園每年都吸引許多外國旅客旅遊觀光，卻時常發生語言不通的窘況，公所為打造田尾成為友善無障礙的國際觀光鄉鎮，最近完成「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台暨田尾自由行APP的建置，要陪伴外國遊客輕鬆暢遊。

鄉長陳君栓指出，「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台除了整合田尾鄉各重要觀光景點資訊、中英雙語翻譯及GPS定位等專業技術，更搭配4G行動為載具，推出「友善觀光客」的中英文即時旅遊系統，相當實用。

「中英文即時旅遊系統」平台還結合網際網路，建置「智慧觀光城鎮」即時旅遊系統中、英版官網，提供多樣的旅遊服務功能，包括中、台、英3種語言的景點導覽影片、友善商家介紹功能及線上真人即時翻譯服務，可以協助化解外國人到田尾觀光與在商家消費時的溝通阻礙。

還可以學英語唷！陳君栓更說，這套旅遊系統平台不僅嘉惠外國觀光客，其中影音互動學習平台提供的英語字幕切換、單字查詢等功能，還能讓國人在輕鬆的環境中感受「田尾就是我的英語教室」。他強調，打造良好友善的語言環境，對於提升觀光品質與國民素養都可以發揮相當大的幫助。

「田尾智慧觀光城鎮」旅遊系統平台暨田尾自由行APP22日在怡心園啟動，縣府參議田飛鵬、立委王惠美、縣議員劉淑芳與代表會主席林守政等各界都出席見證「田尾觀光再升級」

(中時)

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