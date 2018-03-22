2018時尚美業大賽暨亞洲大賽選拔 中州科大競艷

2018年03月22日 15:35 中時 鐘武達

2018時尚美業大賽，選手們使出渾身解數。（鐘武達攝）

2018時尚美業大賽在中州科大激烈競艷。（鐘武達攝）

「2018年時尚美業大賽暨亞洲美業大賽選拔賽」22日在中州科技大學亮麗登場，參賽的1300多人有學生，還有台灣、大陸、韓國 、越南與馬來西亞等5國的業界高手，個個使出渾身解數，激烈爭奇鬥艷。

這場競賽是中州科大時尚創意設計與管理系主辦，動態項目有化妝師、整體造型師、美甲師、美髮師、紋繡師、美容師及美睫師等。靜態比賽則有創意設計紙圖、包頭設計、新娘紙圖、晚宴新娘紙圖、指甲彩繪、雙色彩繪設計紙圖、花系列彩繪組、各式衣檯組、創意舞台設計圖、創意剪吹造型、創意編梳、創意3D凝膠設計、夢幻彩繪化妝等。

中州科大時尚系主任徐淑敏表示，透過這次比賽，希望能促進美容產業、新娘秘書相關從業人員的職業技能，提昇高中職、大專院校美容相關科系學生與業界人士的彩妝水準，同時進行技術交流，推廣相關美容產業文化旅遊。

另外，為因應全球時尚設計與創意產業發展，整合時尚、創意、設計的產業發展趨勢，因此也舉辦2018時尚創意設計與創新管理學術研討會，藉由專題演講、論文發表，深入探討分析，提供產業未來發展方向的參考。

徐淑敏表示，這次比賽也是亞洲美業大賽的賽前選拔賽，2018第二屆亞洲美業大賽將於9月舉行，是由台灣、中國、韓國、日本、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、泰國、蒙古、香港等美業職業公會合作舉辦，也將是首次在國際郵輪上舉辦的國際性比賽。

(中時)