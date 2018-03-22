與頑童湯姆冒險大自然！「描繪美國：美國文學行旅」登台北

2018年03月22日 15:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

馬克吐溫筆下的「頑童湯姆」在密西西比河玩起海盜遊戲、作家梭羅在華爾騰湖山林中享受大自然、瑞秋卡森書寫《寂靜的春天》喚起全球對環保生態的重視！喜愛美國文學的朋友，對書中所描述的山景、自然、人文都嚮往不已！從大自然得到的洗禮與智慧影響了我們！春暖花開的三月，來誠品松菸看看「描繪美國：美國文學行旅特展」吧！

瑞秋卡森書寫《寂靜的春天》喚起全球對環保生態的重視。

「描繪美國：美國文學行旅」二月在台南光榮閉幕，共吸引超過23萬參觀人次。今次AIT特別與誠品書店、國立台灣文學館合作把該展覽帶到台北，將在2018年3月21日至4月22日於誠品松菸店展出。本展覽結合文字、照片、及互動式多媒體，展現美國獨特景觀對於馬克吐溫、海明威等14位美國作家的影響。參觀本展覽就彷彿穿越美國的歷史與地理，從文學中的虛構角色感受美國這片土地的壯闊，讓風景也成為文學閱讀中不可或缺的一部分。

美國自然作家艾溫威蒂爾的「山川風物四記」系列。

為與美國文學展相互呼應，國立台灣文學館規劃了「綠色之夢—當代台灣自然書寫特展」，介紹多位用文字關懷土地的台灣作家，本次也會將部分內容移至松菸展出。

美國作家卡爾桑德堡的著名著作。

誠品書店松菸店也特別為本次展覽劃相關的主題書籍和商品，搭配呼應延伸。美國作家方面包括：對台灣自然書寫有廣泛影響的亨利‧大衛‧梭羅《湖濱散記》、瑞秋‧卡森《寂靜的春天》、馬克‧吐溫《湯姆歷險記》；台灣作家則有首位入圍「布克國際獎」的吳明益《單車失竊記》、生態圖文作家劉克襄、《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》導演柯金源、從地質公園介紹島嶼源起的《億萬年尺度的臺灣》、以及記錄台灣在地作家的《他們在島嶼寫作》。

本展覽原創設計由宜東文化創意有限公司提供，授權主辦單位使用。

「描繪美國：美國文學行旅」。

「描繪美國：美國文學行旅」

展期：3月21日～4月22日（上午11點到晚上10點）

地點：在誠品松菸三樓

(中時電子報)