新光三越春日園遊會 全台近百場活動歡慶兒童節

3月31日至4月4日持新光三越兒童卡，當日當店兒童卡過卡消費累計滿2000元，可憑兒童卡和同卡號銷貨明細表兌換新光三越x dpi設計插畫誌獨家聯名設計「春遊保冷袋」，全台限量585份，部分分店除外。（新光三越提供）

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家中有0至12歲的兒童，或懷孕3個月以上的孕婦，即日起單筆消費滿100元可入會申辦兒童卡，可獲文創品牌「水木代山」設計的「cindymode觸碰的療癒」毛巾，全台限量1萬1000份，部分分店除外。（新光三越提供）
3月23日至4月4日，凡新光三越貴賓卡友於新光三越超市消費滿100元，有機會抽SNOOPY典藏咖啡館盒玩全套，全套共8種、價值1830元，全台12店，每店各1名。（新光三越提供）
新光三越科學體驗營「探索STEAM 小小創客樂趣無限」，全台指定分店同步舉辦。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地A8 4月1日有日本超人氣偶像「麵包超人見面會」。（新光三越提供）

4月4日至4月8日適逢兒童節、清明節5天連假，新光三越明（23日）起至4月8日舉辦「春日園遊會」，全台有科學體驗營、巨無霸氣墊展等近百場活動慶祝兒童節；3月31日至4月4日持新光三越兒童卡，當日當店兒童卡過卡消費累計滿2000元，可兌換新光三越與dpi設計插畫誌獨家聯名設計的「春遊保冷袋」。

全台近百場體驗活動即日起展開，包括「探索STEAM小小創客樂趣無限」、「創意齒輪玩科學」、「程式語言闖關遊戲」、「邊做邊玩-螢光葉脈書籤手作坊」等STEAM體驗課程，透過自然科學、程式語言，讓小朋友做中學，也讓親子從科學體驗自然奧秘；受歡迎的「第四屆超市小小營業員體驗營」，除了有一日超市工作體驗，還有好玩的美食DIY活動。

台北信義新天地A8 4月1日有日本超人氣偶像「麵包超人見面會」，與小粉絲們跳體操同樂；台北站前店3月23日至4月8日有「微型恐龍現型紀！驛前探索展」，由恐龍達人盧楓山帶領小朋友動手做恐龍雕塑模型；台北天母店3月31日至4月8日有適合小探險家的怪獸島冒險「激戰怪獸島 氣墊樂園」；3月22日至4月15日台南新天地有全台最大、最好玩的「糖果魔法森林」巨無霸氣墊展等。

除了獨家限定的兒童卡友禮，家中有0至12歲的兒童，或懷孕3個月以上的孕婦，即日起單筆消費滿100元可入會申辦兒童卡，可享受兒童卡友權益，並獲紅點、iF得獎常勝軍Cindy王怡璇自創文創品牌「水木代山」設計的「cindymode觸碰的療癒」毛巾。

活動期間全台各店兒童館精選多款兒童節禮物，如adidas kids運動套裝、Moonstar機能鞋、Hallmark babies休閒春裝、TOMICA巨大建設現場、鼎美玩具迪士尼系列沙奈基本組/芮咪基本組、Funbox美樂蒂毛線編織機等。

新光三越超市也推出超萌盒玩和卡通萌物兩大類商品，包括深受大小朋友喜愛的復仇者/正義聯盟盒玩、拉拉熊部屋裝飾場景/杯緣、精靈寶可夢桌上小物、卡娜赫拉飲料、麵包超人水果糖等；3月23日至4月4日凡新光三越貴賓卡友於新光三越超市消費滿100元，有機會抽SNOOPY典藏咖啡館盒玩全套。

(中時)

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