賴揆結束下鄉行 要求國發會追蹤管考

2018年03月22日 15:46 中時 張理國

行政院長賴清德完成下鄉訪視昨天告一段落，賴揆今天在院會表示，下鄉結束不代表任務已經完成，各縣市帶回的問題相關部會務必確實予以研議及回應；國發會也要追蹤管考作業，以利落實各項重大政策。

為落實蔡英文總統的「前瞻基礎建設計畫」和「長照2.0」政策，行政院團隊從離島、東部、南部等逐一縣市舉辦座談，到昨天已告一段落，賴揆在院會上特別感謝政務委員、部會首長辛勞，及各縣市政府的協助，讓座談能夠順利圓滿完成。

賴揆說，這次下鄉訪視行程中，部會首長一定更加掌握各地民情，也更能深刻體會到非直轄市缺人缺錢、人口不斷流失的嚴重情況。尤其行政院今年三大施政主軸之一的「均衡台灣」，除了要在法制面向努力外，也希望藉由這次訪視，建立一個管道，縮短中央及地方距離、提高行政效率，讓中央和地方政府能夠共同合作，一起解決各項問題，讓台灣能夠持續進步。

賴揆強調，下鄉結束不代表任務已經完成，政院從走訪各縣市所帶回來的地方意見與需求，相關部會務必站在積極協助地方解決問題的角度，迅速確實地予以研議及回應，如此方能讓政府施政更貼近民意。因此，他請國發會持續強化未來追蹤管考作業，也請相關政委協助督導部會，建構良好的中央與地方夥伴關係，以利落實各項重大政策。

(中時)