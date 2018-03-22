蕭青陽任策展人！曼谷國際書展閱讀台灣精彩文化

2018年03月22日 15:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓台灣的美與好被世界都看到！2018年第16屆曼谷國際書展將於3月29日至4月8日在詩麗吉王后展覽中心舉行，台灣自2007年至今，在睽違11年後，二度回到曼谷國際書展擔任主題國。

本次文化部特別邀請四次入圍葛萊美獎的蕭青陽老師擔任策展人，從主視覺設計台灣與泰國英文名稱在國際上常被混淆的奇妙緣分作為切入點與連結，運用「Tai-Thai Reading」表現活動主軸與閱讀臉譜，並以台灣與東南亞共同的文化元素「戲偶」來作設計，兩兩一組張開雙手的台灣傳統戲偶，宛如一本本翻開的書，蕭老師說:「兩隻手就是愛、擁抱，代表台灣前進泰國，他不需要語言，他是國際語言，大家一看就懂。」

文化部部長鄭麗君在21日的記者會表示:「透過「Tai-Thai Reading」這個設計，我們希望呈現的是台灣與泰國的友誼、在文化上的親近性，強調藉由閱讀連接彼此，雖然語言不一樣，但透過閱讀跨文化豐富了彼此的文化視野，分享彼此的文化，突破個人的生命界限也突破國家的界限，也透過閱讀把自己帶到世界。」

文化部長鄭麗君與此次參與2018泰國曼谷國際書展的作家、講者、表演者合影。（文化部提供）

本次文化部參展的在展區上，共劃分三區，包括主題國展區、國際版權書區及CCC漫畫體驗展區。主題國展區部分，文化部首次在國際書展邀請國內相關部會共襄盛舉，包括在外交部、交通部觀光局、行政院農業委員會、原住民族委員會、客家委員會、僑務委員會及駐泰國台北經濟文化辦事處共同協辦下，讓主題國館展場能台灣多元族群傳統文化元素透過科技展示出豐富的台灣文化體驗空間，並融入泰文，邀請泰國民眾及國際人士，透過五感體驗來閱讀台灣日常生活文化。

國際館版權書區共有156家台灣出版社參與，1,034本的台灣原創書籍參與版權推介，並首度舉辦台泰出版產業交流論壇，邀請泰國出版商、泰國通路商、電子書業者進行交流，介紹台泰出版產業及閱讀現況，強化出版合作及交流，從「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」，創造互利共贏的新合作模式。

文化部長鄭麗君致詞。（文化部提供）

CCC「漫筆虛實」展區則考據台灣歷史，展出「北城百畫帖」、「異人茶跡」、「蘭人異聞錄」、「龍泉俠大戰謎霧人」，結合AR、Google Tango 空間動態偵測，打造歷史文化與科技共構空間，讓泰國民眾能體驗漫畫裡的奇幻場景，同時也以虛擬天燈，讓民眾書寫心願，結合平溪、廟埕及玉山等場景，展現台灣濃厚的人文風情。

本次參展搭配50多場文化講座及表演，包括「台灣日」、「台灣文學節」、「主題音樂會」、「主題電影展」、「文化表演活動」、「台泰出版產業論壇及版權推介會」等。

其中，參展作家包括Openbook 2017年度好書作者紀大偉、2016年國家藝術基金會創作獎得主何敬堯、2017年博客來、誠品及金石堂年度暢銷百大作家張西及林立青、台灣古建築插畫家許育榮、連續兩年獲選泰國2016、2017年最值得閱讀的書之一的作者侯文詠(《靈魂擁抱》、《危險心靈》)、小魯文化資深顧問陳美燕、2017年金鼎獎兒童及少年圖書獎得主邱承宗、2000年巫永福文學獎首獎得主亞榮隆‧撒可努等。

音樂會演出包括2016年金曲獎最佳客語歌手獎得主羅文裕、2014年原創流行音樂大賽原住民語組首獎得主戴曉君，及國立台灣交響樂團五重奏。主題電影展將映演《陣頭》、《癡情男子漢》、《報告老師!怪怪怪怪物! 》、《紅衣小女孩2》、《目擊者》、《心靈時鐘》、《健忘村》、《嫐》、《只要我長大》、《總舖師》影片，映後會之與談人有九天民俗技藝團副團長李光正、作家紀大偉、影評人但唐謨及張硯拓、田國平、導演余為彥。文化表演包括九天民俗技藝團、昇平五洲園、四序茶會、原住民樂舞等多場精彩活動。

台灣本次擔任2018年泰國曼谷國際書展主題國，文化部嘗試打破書展僅限於書的概念，將書展作為文化載體，以「文化台灣」為主題，邀請泰國及國際讀者一起來閱讀台灣的精彩文化，深入體驗台灣日常生活美學。

(中時電子報)