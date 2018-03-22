台灣大攜手交大 啟動「科技教育師培計畫」

2018年03月22日 15:46 旺報 簡立欣

為解決科教師資欠缺問題，台灣大哥大基金會攜手國立交通大學，啟動「科技教育師培計畫」，籌募2500萬元，未來一年培育1000名師資、協助100所學校建置教學環境，向下紮根在地科技教育。該計畫並立刻獲得台積電、聯發科技和宏碁公司等大型企業、交大知名校友宣明智和成功大學等多個團隊的積極響應。

AI人工智慧時代來臨，台灣108學年度起將12年國教新課綱的「科技領域資訊教育課程」列為中小學必修科目，但台灣卻也面臨大陸「惠台31項措施」強力挖角人才！

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，台灣大哥大基金會用行動關心台灣科技教育，去年起前進偏鄉推動「Coding Fun偏鄉玩程式」，這次進一步攜手交大啟動「科技教育師培計畫」，首度以企業社會責任（CSR）結合大學社會責任（USR）資源，提供資金或設備結合大學USR資源，協助中小學培育科教師資並完善教學環境，讓台灣下一代從小建立科技素養，具體回應聯合國SDGs永續發展目標。

國立交通大學校長張懋中表示，未來是AI、VR、物聯網及大數據創造新價值的時代，交大身為資訊教育及研究的領航者，號召業界好友共襄盛舉，立即獲得台積電、聯發科技及宏碁公司、交大校友總會前會長暨宣捷生技董事長宣明智等多個團隊的積極響應。

教育部12年國教新課綱「科技領域資訊教育課程」內容包含演算法、程式設計、系統平台、資料結構及分析、資訊科技應用（網通雲端、數位影音、合作共創）、資訊科技與人類社會（康健、資安倫理、生活）、機器人等，需有具備專業科技知識的教學人才。不過，目前中小學普遍缺乏專業師資，明年度課程起跑前，國立交通大學將組織相關資源，配合課綱提供輔助教材，並結合國立成功大學及其他各校協助，從今年暑假開始在各縣市開設師培課程，建立教師認證評估學分制度；北台灣由交大與新北市、新竹縣市率先合作，成大帶頭負責中南部與花東地區師資訓練，並由社團法人中華民國愛自造者學習協會協助配合，預計一年內完成首批1000名師資培訓。

交大也號召企業界校友共襄盛舉，提供最先進的科技教育資源，讓科技教材系統不只侷限於國際上常用的Arduino（義大利）、Rasperry Pi（英國劍橋大學）、Scrath（美國MIT麻省理工學院），希望能以台灣在地的前瞻科技培養下一代。這項計畫中的e-教育平台開發小組，也與交大半導體產業聯盟合作，結合國內廠商相關平台與教材及培訓團隊結合，發展適合國內教育體系的e-education platform。

(旺報)