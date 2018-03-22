入住飯店竟用毛巾接屎 網友狂批：噁心、缺德

2018年03月22日 15:50 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

有客人入住飯店後，不用飯店廁所，竟拿多條毛巾來擦屎擦屁股。有網友今在爆怨公社，抱怨一噁心的客人，表示「房間都有廁所，你偏偏不用，居然拿毛巾接你自己的屎、擦你的屁股！真是他媽媽的噁心！」。網友紛回，「噁心」、「低級」、「缺德，會有報應」。

爆怨公社今有一篇「是惡整還是無法控制括約肌？入住飯店有廁所不用，竟然拿多條毛巾來擦...房務人員大嘆無奈！」po文，原po做了以上表示，並po出客人用過的毛巾，雖打了馬賽克，仍可看到一些屎，髒死了。

原po並對噁心客人說， 你都不知道房務人員的辛苦嗎？那些毛巾只能丟掉！這樣的毛巾不能洗了啦！整個房間都是屎味！客人電話都不接了，PO爆怨只是希望大家體諒房務人員辛苦，在外面住宿不要惡整飯店房務人員。

網友今在爆怨公社，抱怨一噁心客人未使用飯店房間廁所，居然拿毛巾接屎、擦屁股。網友並po出接屎的毛巾，並打上馬賽克。翻攝爆怨公社

該po文引起網友熱議紛回，「他可能如廁有障礙」、「直接名單拉黑」、「也太低級了吧，做過房務，很多客人都不知道什麼叫垃圾桶，現在連衛生紙都不知道真可憐」。

還有網友說，「誇張！就是討厭那種花錢就是大爺的人了，有夠噁心了，我也是房務所以能理解」、「怎麼會有這麼缺德的人，會有報應」。

(中時電子報)