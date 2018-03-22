巴基斯坦空軍力飆升！採購50架梟龍3型戰機

2018年03月22日 15:55 中時電子報 何宜玲

一架梟龍戰機準備降落巴基斯坦空軍基地。(圖/Wikimedia Commons)

巴基斯坦和中國聯合製作的梟龍3型戰機設計即將完成，經過了2年半堅持和努力，Block 3版本的梟龍戰機完成設計後，巴基斯坦軍方將大舉採購50架該型戰機，增加空軍戰力！

根據國防航空新聞網站Defense World.Net報導，由巴基斯坦航空聯合體(Pakistan Aeronautical Complex, PAC)和中國航空工業集團(AVIC)共同開發的梟龍Block 3戰機，是JF-17系列戰機的第1個全新改良版的型號。今年年初，有消息人士稱梟龍Block 3剛剛完成初期設計階段，現在好消息很快傳來，巴基斯坦空軍宣布梟龍3型終於完成設計，即將開始投入生產。

即將卸任的巴基斯坦空軍司令Sohail Aman 聲稱，巴基斯坦空軍將在2020年生產50架梟龍Block 3戰機。並且預計2020-2022年完成交付工作。

中國大陸和巴基斯坦合作研製和生產的梟龍戰機正開拓非洲市場，傳聞「碩果正在結出」；圖為多年前在珠海航展展示的梟龍。（資料圖片）中央社記者張謙香港攝 106年11月9日

該架梟龍戰機的主要研發工作，是由中國航空工業集團旗下的成都飛機工業集團負責。梟龍3型戰機設計完成後，將配備先進的有源相控陣雷達等新技術，也將採用中國最新的全玻璃座艙，擁有3個巨大的彩色LCD多功能顯示器，讓飛行員的瀏覽速度更加提升！

梟龍戰機是中巴合作研製的單座單發輕型多用途戰機，也是巴基斯坦首次擁有自己的軍事生產線，標誌著巴國航空工業在保養和教練機以外，一項新的里程碑。

據《外交家》(The Diplomat)網站報導，梟龍Block 3戰機裝備俄羅斯設計、中國製造的的RD-93渦扇發動機，最大速度可達1.6馬赫，作戰範圍達1200公里。它擁有7個掛載武器硬點，可掛載空對空和空對地飛彈，負載重量達3629公斤。

(中時電子報)