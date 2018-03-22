亞泥礦權25日首度部落諮商 府：審慎樂觀

2018年03月22日 16:00 工商 崔慈悌

亞泥礦權展延案引發爭議，原住民團體要求必須與部落諮商，總統府今日公布，本月25日下午3點將舉行亞泥議題協商會議，由政府、部落與亞泥公司三方推派代表，就亞泥新城山礦場首次展開對話。總統府副秘書長姚人多表示，對協商會議的舉行審慎樂觀。

由於亞泥新城山礦場位於原住民部落，在經濟部去年火速通過展延礦權後，原民團體呼籲政府應重視部落的開發諮商權。

去年12月28日，蔡英文總統在「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」委員會議中裁示，針對亞泥新城山礦場議題，建議由經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司共同討論當前面臨的情況，謀求解決爭議的可能性，並請政委林萬億、原民會主委夷將．拔路兒居間提供協助。

總統府表示，經過近三個月的協調與準備後，政府相關部門已就亞泥議題召開5次專案會議，並與當地玻士岸部落族人進行過3次預備會議與1次工作會議，敲定3月25日下午三點於玻士岸部落舉行首次協商會議。

協商會議將由原轉會帖喇．尤道Teyra Yudaw委員主持，政府、部落與亞泥公司三方推派代表參加。

當天預計聽取部落會議報告整體訴求後，優先聚焦在「真相調查」與「居住安全」兩項議題，商討立即可執行的改善方案，並確立對話與問題解決機制，為後續相關議題開展共同參與及解決問題的建設性途徑而努力。

原轉會執行秘書、總統府副秘書長姚人多表示，總統在原轉會上裁示的精神，是希望透過坐下來談，來化解爭議、解決問題。姚人多指出，事情正朝這個方向發展，對協商會議的舉行審慎樂觀。

(工商)