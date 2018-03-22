美軍編6千億預算 新購337架F-35等各式軍機

2018年03月22日 15:54 中時電子報 李靖棠

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國國會擬增編約232.25億美元（約6,764.6億台幣）的預算，擴大採購143架各式軍機，藉以強化空中戰力優勢。雖然此預算案仍在聯邦眾議院（The House）與參議院（The Senate）審理階段，但從美國媒體報導可看出，五角大廈（The Pentagon）對此案相當有信心。

軍機購買只是大計畫的一環，本次的國防總預算案，是美國聯邦政府15年來最大漲幅的一次，光是五角大廈的部份，就比去年大增611億美元（約1.78兆台幣）的額度，總經費上看6,546億美元（約1.91兆台幣）。除了三軍的各類軍機和飛行器外，還包含海軍的造艦計畫、陸軍的坦克與裝甲車、長程導彈，以及川普（Donald Trump）念茲在茲的「太空部隊」，也都分到了數億美元的研發經費。

美軍擬增購24架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

駐紮於伊拉克、沖繩等地的新型V-22魚鷹式傾轉旋翼機。（圖/美國海軍）

從現階段公布的軍機與直升機計畫來看，如國會順利通過預算案，美軍擬採購的清單如下：

一、F-35戰機（F-35 Lightning II）：90架，約102億美元（約2,971億台幣）。

二、F-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）：24架、約18億美元（約524.3億台幣）。

三、P-8海神式海上巡邏機（P-8A Poseidon）：10架、約17億美元（約495.2億台幣）。

四、V-22魚鷹機（V-22 aircraft）：14架、13億美元（約378.6億台幣）。

五、波音KC-46「飛馬」加油機（KC-46 Pegasus）：18架、29億美元（約844.7億台幣）。

六、C-130J超級大力神系列運輸機（C-130J Super Hercules）：25架、24億美元（約699億台幣）。

七、阿帕契直升機（Apache helicopters）：30架新機、50架修復升級，約16億美元（約466億台幣）。

八、黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）：56架、11億美元（約321.4億台幣）。

九、MQ-1C灰鷹無人機（MQ-1 Gray Eagle）：20架、約2.25億美元（約65.5億台幣）。

十、A-10攻擊機（A-10 Thunderbolt II）：機翼修復延壽、約1.03億美元（約30億台幣）。

P-8海神式海上巡邏機。（圖/美國海軍）

C-130J系列的運輸機也是美軍下一步擴購的目標之一。（圖/美國空軍）

美媒點出，國會在共和黨（Republican）強勢主導下，給美國軍方143架額外的軍機採購額度，然而從採購清單可見，最大受益者，應該是波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）兩家，可望增加數十億美元的訂單額度。

(中時電子報)