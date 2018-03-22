遊玩新地標！北市永盛公園遊具一起來搖擺

2018年03月22日 15:53 中時電子報 綜合報導

位於臺北市中山北路的永盛公園，本月十五日啟用了共融式遊戲場「都市跳島」，兩款新遊具「旋轉星球」和「搖擺大地」展現了獨一無二的強烈設計感與結合在地文化的特殊功能性，讓這座鄰里公園在快速緊張的都市步調當中，變身成為讓男女老幼與身障朋友都能放慢步調、共融其中的歡樂之島！

臺北市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，繼朝陽、樹德、景化、中安四座年初已啟用的鄰里公園共融式遊戲場，本月15日第五座的永盛公園「都市跳島」也落成開放！永盛公園位於國賓飯店正後方，中山北路二段93巷26、40號間的巷弄中，原本只是一般的鄰里公園，但是透過設計團隊的巧思，重新開啟了與週邊居民的新關係。

負責「都市跳島」的共感地景創作設計師劉佳豪說，這座共融式遊戲場中的兩座遊具「旋轉星球」和「搖擺大地」，造型樸素又沒有任何裝飾，尤其是「搖擺大地」，彷彿是極具現代感的景觀藝術，完全顛覆了一般人對遊具的刻板印象。

劉佳豪設計師指出，民眾必須經由身體推擠或搖晃擺動，遊具才會跟著出現緩慢平和的互動，這種體感遊具功能是一般遊具無法提供的。他強調說，永盛公園的遊具有別於其他公園，必須經由自主的碰觸與實驗，進而誘發孩童的探索動力與增進思考力。

「搖擺大地」是體感與平行的擺盪遊具。(中時電子報攝)

就落實共融精神來看，設計師表示，「旋轉星球」是個無障礙旋轉遊具，高度與空間也都方便身障朋友操作使用，「搖擺大地」則是體感與平行的擺盪遊具，需要多人同心協力一起搖擺，可以帶動人際溝通與團隊合作的精神。

「旋轉星球」是無障礙的旋轉遊具。(中時電子報攝)

「都市跳島」也和在地文化緊密呼應，因為永盛公園位處臺北市鬧區，居民生活步調很快，設計師表示，規劃設計前透過長期觀察，發現民眾來這公園多是想喘口氣、放鬆一下，因此遊具設計就是希望給予民眾一個緩慢的空間，在這樣的共融式遊樂場當中，能夠放慢生活步調與找到歡樂的時刻。

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(中時電子報)