林毅薰棄土鏟拿鍋鏟 潭子開無菜單料理

「爐廣眾快樂農場」招牌菜為酸菜白肉鍋、白斬土雞及鹹豬肉。（陳淑娥攝）

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「爐廣眾快樂農場」招牌菜為自己醃製的酸菜白肉鍋。（陳淑娥攝）
「爐廣眾快樂農場」招牌菜為自己放養的白斬土雞。（陳淑娥攝）
「爐廣眾快樂農場」招牌菜為自己醃製的鹹豬肉。（陳淑娥攝）

擁有土木工程專業的林毅薰，因到中餐廳打工而愛上烹飪，他放棄土鏟改拿鍋鏟，今年初在台中潭子開設「爐廣眾快樂農場」，酸菜親手醃製、放山雞自己養、蔬菜也是鄉下自種，阿嬤的鹹粿更是口味獨特，一道道的無菜單料理，就是要饕客吃到天然又新鮮的好滋味。

36歲林毅薰大學唸木土工程，在工廠工作時學會醃製酸白菜功夫，加上在中餐廳打工，於是對料理產生興趣。5年前，他自己開起火鍋店賣酸菜白肉鍋，由於店租不斷飆漲，轉往大陸發展，但對自己熱愛的餐飲始終難以忘懷。

林毅薰表示，今年初在潭子開起「爐廣眾快樂農場」，店裡的招牌菜為酸菜白肉鍋、白斬土雞及鹹豬肉，必備的3道菜一定給客人吃的到，因是無菜單料理，其餘的菜色則依據當天採買的食材料理。

林毅薰遵照古法，採買進口的韓國大白菜，加上中藥等放在甕中醃製，第一批需耗時45天，第二批則將上一批剩下的滷水醃製，約30天即可自然發酵熟成，吃起來含有天然酸味且回甘。相較於一般店家販售的酸菜，為了快速大量生產又添加醋酸，絕對是好吃又健康。

「爐廣眾快樂農場」的白斬土雞是自家飼養的放山雞；鹹豬肉為自己醃製，味道適中不死鹹；阿嬤的鹹粿是向阿嬤學的古早味，採用在來米製作，好消化不傷胃；香腸來自雲林知名的廟前小吃，不肥不膩，吃過的都說讚！

「爐廣眾快樂農場」採預約方式訂位，食材皆為當天早上採買，消費者只要告知人數及預算，老闆就會主動配菜，歡迎民眾前往品嘗，還能眺望新田的山景風光。

。預約電話：0935683389，地址：潭子區豐興路二段338巷12號。

(中時)

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