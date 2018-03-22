支持游錫堃再戰新北 羅致政：我的團隊準備好了

2018年03月22日 16:09 中時 楊孟立

有意參選新北市長的民進黨立委羅致政，昨天在臉書貼文支持前行政院長游錫堃再戰新北，今天更進一步表示，「如果游院長要出來選，我的團隊可以一夕之間變成游院長的團隊，我們都準備好了！」

羅致政昨天在臉書貼文指出，「如果游錫堃前院長願意再次征戰新北，我絕對毫無保留支持，全心全力輔選。」今天中午羅在板橋請團隊吃春酒，並向在場近30位秘書詢問，「如果今天游院長願意選，有沒有人要一起去跟游院長？」全場無人有異議並回報熱烈掌聲。

民進黨新北市議會黨團16名議員上週發起連署，要求前行政院長游錫堃親征。據了解，其中有半數議員本來支持羅致政，在參與連署之前，也已經獲得羅致政同意。

知情人士指出，民進黨新北市長人選不出蘇貞昌、游錫堃兩人，2014年游錫堃發揮母雞帶小雞功用，不分派系全力輔選，結果民進黨議員過半，「當時大家點滴在心頭。」反過來說，這些議員會認為如果這次是蘇貞昌出來，只會照顧自己蘇系的議員，其他派系不會佔到便宜，所以大家認為游錫堃是可以接受的人選。

知情人士表示，現在關鍵就是游錫堃什麼時候表態？一旦游錫堃表態，最尷尬的就是蘇貞昌，因為由的民調一定會比吳秉叡高，而黨中央跟基層沒有理由去支持民調低的吳而捨棄民調高的游；而如果這樣把蘇貞昌逼出來，到時候蘇又要面臨把徒弟逼退的道德問題，也會成為對手攻擊的標靶。

(中時)