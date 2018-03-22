彰藝中美術班畢展 彰市圖「傻玩藝」展至4／8

2018年03月22日 16:09 中時 謝瓊雲

這次美術班畢業展，共計展出70件作品，各種素材、媒材，令人驚豔。（謝瓊雲攝）

彰藝中學生許程畬將空屋議題搭上北返過境的南路鷹，設計作品「鳥無生趣」展現濃濃的環保意識。（謝瓊雲攝）

彰化藝術高中國中部美術班第二屆「傻玩藝」畢業展，即日起至4月8日在彰化市立圖書館藝文展覽室展出，國三生盡情投入揮灑畫筆與創意，還有書法與多元媒彩作品，令人驚豔。

校長魏清山表示，彰化藝術高中是全國唯一位在國家風景區內的完全中學，學生徜徉在充滿綠意與生態的森林裡上課、學習，在大自然裡學習、陶冶藝術氣息，希望各界一起來感受新世代的創意與平日努力的軌跡。

拿下全國美展彰化縣賽書法國中組第三名的董庭妤喜歡畫畫也喜歡寫字，他說寫字可以靜下心變得更專注，平日養成隨手拍照記錄街景的習慣，再篩選合適的相片作為草圖參考，把景緻畫下來，她以水彩和粉彩呈現偶然在街角看到靜謐的老屋門口景象，取名「安靜」。

喜歡大自然也喜歡爬山的許程畬，平面設計作品不只有創意，更處處展現對環境保護議題的關心；「鳥無生趣」以南路鷹也受不了空汙霧霾，過境八卦山脈時還得背負氧氣瓶和口罩自救，另一幅關心砍樹導致生物多樣性減少的「森林塗炭」，令人印象深刻，榮獲全縣佳作。

美術班術科導師蕭慧雯指出，畢業班全班22名學生，包括素描、水彩、水墨、書法、版畫、平面設計和複合媒材等，不限制任何創作形式與主題，至少展出3件作品，如立體捏塑、燈具和抱枕等等，展現孩子們探索未知、專注投入藝術創作的勇氣與熱情。

(中時)