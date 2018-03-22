「百人斬」D奶嫩模 罵人「高級妓女」竟未獲起訴？

新北地檢署表示，陳倩倩並未寫出對方姓名，且提告直播主傳喚多次均未出庭，予以處分不起訴。(中時資料照)

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去年8月宣稱要挑戰「口爆百人斬」而爆紅的22歲捷克論壇女模陳倩倩（羽沫），因爭直播排名而在另名直播主臉書、IG上，指對方是「高級妓女」、「陪睡的高級S妹」、「奧梨子假蘋果」等言詞，新北地檢署調查發現，陳倩倩並未寫出對方姓名，且提告直播主傳喚多次均未出庭，22日將她處分不起訴。

本名陳倩倩的羽沫經常在臉書、IG分享性感照片，也在網路社群販售原味丁字褲、情趣內衣、絲襪、情趣商品、聖水經血等物，儘管她會將販售商品部份捐給慈善機構，但仍常遭檢舉而被停權。

羽沫在直播中言詞大膽，她曾述說來台依親母，但媽媽嫁了三任老公慘遭家暴，她也因家中環境不好而當傳播妹賺錢，還曾遭到誘姦。

2017年8月羽沫在臉書自稱是台灣第一狂人，還宣示要挑戰「口爆百人斬」，一夕之間就收到一萬多封私信，迅速在網路引發熱議，9月間她和另名直播主在直播APP「SWAG」上競爭排名出現嫌隙，羽沫就在對方臉書、IG上指稱有人是「高級妓女」、「陪睡的高級S妹」、「奧梨子假蘋果」等。

10月間羽沫遭到對方控告卻未出庭而遭通緝，板橋警方循線到羽沫位於板橋合宜一路的住處逮人，網友細看警方逮補羽沫送往警局照片，發現她竟然只穿黑色緊身褲襪卻沒穿褲子，腰間還綁了一條膚色彈性護腰帶，再度引發熱議。

羽沫庭訊時坦承確實曾在臉書上發布「高級妓女」等語，但並不是罵對方，檢方調查後發現，羽沫在文中並未寫出被罵者身分，加上提告的直播出多次傳喚均未到庭，且羽沫所寫的「二十四時內你不道歉就等著精采副本」，副本內容也未必使人心生畏懼等由，將本名陳倩倩的羽沫處分不起訴。

(中時)

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