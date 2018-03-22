桃園生態咖啡廳？! 彷彿走進充滿花卉的動物園

2018年03月22日 16:10 中時電子報 綜合報導

春天就是要出遊！想要去桃園遊玩的朋友絕對不能錯過這家充滿小動物、美麗花卉、生態池以及樣樣都出自老闆之手的「永安61庭園咖啡」。

咖啡廳如同生態園區 賞花飽食好快活

建築物設計出自老闆之手。(中時電子報攝)

「永安61庭園咖啡」近永安漁港，許多遊客會順道來這裡休息。咖啡廳門口有滿滿鮮豔花朵擁簇著，園內還有鴨子、兔子從你面前路過！因著老闆喜愛動物，戶外眷養了可愛的鸚鵡、兔子、鴨子供民眾拍照、餵食，甚至還有種植水耕植物的溫室，自給自足讓民眾吃得安心。

園內飼養的可愛兔子。(中時電子報攝)

老闆提到，到了四、五月園內會開滿扶桑花，還有瓜果樹和竹子建起的綠色隧道，走一圈彷彿上了生態課，坐在戶外區用餐還可以眼飽口足，這裡絕對是旅行途中最佳的休憩空間。其實，挑高的建築物也是出自老闆之手，以綠建築為出發點，夏天就算不開空調也很涼爽。咖啡廳的每個角落都可以感受到老闆的用心與堅持，就連餐點也不馬虎。

夫妻倆跨領域創業 CP值破表餐點吃得出用心

海客烤半雞。(中時電子報攝)

咖啡廳前身是老闆阿嬤的田地，因採收量不好再加上想要轉型，於是開啟創業之路。不過對於彩妝師出身的老闆與精品業的老闆娘來說完全是跨領域的挑戰，所有的餐點製作都必須從頭學習，還堅持蔬菜供給也要自給自足，室內室外的設計更是精心打造，全都是為了給予民眾一個舒適的用餐、休憩空間。而店內最熱門的餐點則是檸檬香茅雞腿沙拉、海客系列的烤半雞和鯛魚丼飯、新鮮現打果汁系列的南瓜牛奶，份量十足又美味。

旅行途中總要有個休憩地點，餐點、環境更是需要考慮到的重要環節，無論是桃園在地人還是外地人，假日來桃園遊玩之餘不妨拜訪「永安61庭園咖啡」，療育的小動物以及舒適的放鬆環境讓你的假期更美好。

(中時電子報)