高市托嬰中心爆發47名嬰幼兒感染腸病毒 未通報遭罰

2018年03月22日 16:18 中時 呂素麗

高雄市前鎮區某民營托嬰中心去年底爆發腺病毒、腸病毒群聚疫情，全院49名嬰幼兒當中有47名遭受感染，比例高達9成以上，衛生局以業者未落實通報且未及時進行適當的感控措施，依違反傳染病防治法規定且違規情節重大，依法裁罰1萬元。

衛生局疾病管制處長潘炤穎說，今年衛福部疾病管制署將幼托中心列為感控查核範圍，主要是幼托中心都是0至2歲幼童，有什麼不舒服不會表達，因此呼籲業者能配合，但業者卻反彈，衛生局公佈此例子是希望藉此告知幼托業者感控查核的重要，目前47名嬰幼兒都已康復。

衛生局表示，去年底接獲通報前鎮區某托嬰中心發生18名嬰幼兒疑似上呼吸道群聚感染事件，介入疫情調查，發現該托嬰中心開設3個班級共受託49名2歲以下嬰幼兒，早在通報前1星期起，該托嬰中心就有多名嬰幼兒陸續出現上呼吸道症狀，兩星期中共有47名嬰幼兒出現發燒、咳嗽及流鼻水症狀，侵襲率高達95.9％。

衛生局採集檢體進一步檢驗，經衛福部疾管署研檢中心檢出此波疫情主要為腺病毒及腸病毒，非該托嬰中心所稱只有「流鼻涕」症狀。

衛生局評估該托嬰中心因未落實通報且未及時進行適當的感控措施，導致機構內49名嬰幼兒中高達47名遭受感染，已違反傳染病防治法第33條規定，可罰1萬至15萬元，因念及初犯，只罰1萬元。

衛生局去年共接獲65件人口密集機構通報上呼吸道感染及腹瀉群聚案件，其中7件因延遲通報而遭罰。

(中時)