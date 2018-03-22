美軍越野車安裝小型雷射砲 防禦四軸無人機

雷神公司的車載雷射砲愈來愈小型化，已可以安裝在輕型越野車上。(圖/雷神公司)

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中時電子報

美軍的越野車可能將有新裝備，它的外型像是電影星際大戰中的R2-D2機器人，不過它是一種自動雷射砲台，專門對付恐怖份子的廉價無人機。

軍事網(military.com)報導，雷神公司(Raytheon)的高能雷射武器業務開發主管艾文．亨特(Evan Hunt)在五角大廈的庭院展示了一輛北極星越野車(Polaris off-road vehicle)，上頭安裝了一套高能雷射砲(high-energy laser)，整個外型就像電影「瘋狂的麥斯」當中的怪異改裝車。不過這個武器絕對是個高科技，透過綜合光電-紅外線瞄準系統，可以精準的擊落來襲的多軸無人飛行器。

亨特介紹：「目前測試中的雷射砲可以擊落5000公尺處的飛行器，連續射擊5次。」

他另外解釋道，去年美軍在圍攻伊拉克摩蘇爾時，IS武裝集團經常利用小型無人機上攜帶炸彈，攻擊伊拉克安全部隊（ISF），令人防不勝防。假如使用愛國者飛彈來攔截，實在是非常不划算，四軸飛行器只有幾百美元，而1枚愛國者飛彈就達到兩百萬美元。

上個月的一份安全報告指出，廉價四軸飛行器愈來愈普及的同時，惡意使用的情況也愈來愈多，軍方必須提出有效的安全對策。其中干擾無人機的無線電頻率是一種不錯的方法，但是報告指出，新一代的小型無人機已經進化到可以透過自動導航與事先目標識別，啟動之後就不必無線電控制，沒有無線電波也就無從干擾，擊落已是唯一的方法。

雷射砲已研究許久，美國空軍司令希瑟威爾遜(Heather Wilson)在今年又撥款2.8億美元，用於「定向能量武器研究」，也就是雷射武器。雷神公司預計今年12月份，將在西爾堡基地正式對外演示該系統。

(中時電子報)

文章來源：Raytheon's Laser Dune Buggy Set to Fry Enemy Quadcopters

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