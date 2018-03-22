今年打四價公費疫苗無望　東洋：林全未影響政策決定

台灣東洋今發文澄清，指出董事長（林全）未直接或間接影響主管機關的（公費流感疫苗）政策決定。（翻攝公開資訊觀測站）

友善列印
中時

衛福部昨召開傳染病防治諮詢會，會中決議今年施打的600萬劑公費流感疫苗，仍採三價，等於推翻衛福部長陳時中1月說的「今年改打四價」言論，由於由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋，僅有三價疫苗藥證，無四價疫苗藥證，該決議也引發外界揣測有政治考量。台灣東洋今發文澄清，強調林全並未參與會議，也未直接或間接影響主管機關的政策決定。

衛福部去年採購600萬劑公費三價流感疫苗，分別由賽諾菲、台灣東洋（澳洲CSL集團代理商）、國光生技等3家藥廠提供，同樣持有三價流感疫苗藥證的台灣葛蘭素史克GSK，則選擇走自費市場。若流感疫苗改為四價，僅有賽諾菲、國光、GSK等3家藥廠持有藥證。

由於公費流感疫苗一旦改打四價，由前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋藥品，將被排除在國內疫苗競標案之外，而擁有三價和四價流感疫苗的國光生技，則是由曾任國民黨副主席的詹啟賢擔任董事長，也讓外界將此舉解讀為藍綠之爭。

對此，台灣東洋今發文澄清，此次疫苗決策是由專家會議及主管機關決定，董事長林全並未參與會議，也未直接或間接影響主管機關的政策決定，此外，台灣東洋不生產流感疫苗，可以代理進口三價或四價疫苗，但必須等政策明確後，才能向國外代理進口。

國光生技則指出，該公司已做好準備，無論衛福部的採購政策為何、最終是決定採取三價或四價的流感疫苗，公司皆能配合；國光也強調，該公司為上市的民營企業，公司營運利益也是由所有股東和全民共享，公司股權並無任何政黨色彩。

衛福部長陳時中強調，昨日會議的決議，皆是專家依照世界潮流、成本效益、安全性等方面，做出的專業判斷，絕無任何政治考量。

(中時)

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