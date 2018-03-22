繼關閉印刷廠後 《蘋果日報》再爆編輯部4大中心裁員1成

繼關閉印刷廠後，《蘋果日報》昨宣布，編輯部將裁員約20人。（圖／資料照片）

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中時電子報

繼關閉岡山印刷廠後，《蘋果日報》昨宣布，隸屬編輯部的突發、地方、財經、攝影等四大中心將各裁員1成，總計約20人，除非月底前有人願意轉外包，才可用來抵裁員名額；合計近日這兩波裁員，至少有50人走路。對此，《蘋果》表示不回應。

亂報中天大裁員！結果竟是《蘋果日報》砍掉一半高層

《蘋果日報》上周五驚傳裁員2成、關閉岡山印刷廠、《爽報》收攤、總編輯「被請辭」及近半數副總走人等負面消息，當天《蘋果》社長陳裕鑫僅承認，總編輯宋伯東請辭，其餘都不證實，但才隔3天，周二岡山印刷廠就確定關閉所有生產線，40多名員工資遣30人，昨再傳出編輯部四大中心將各裁員1成，總計約20人，但若有人願意轉為提供新聞的外包商，則可算進資遣名額內。

《蘋果日報》裁員開第一槍　岡山印刷廠關廠、裁30人

為扭轉虧損劣勢，《壹傳媒》集團主席黎智英2月重掌台灣媒體兵符後，上周四先宣布《壹週刊》下月4日將出最後一期紙本雜誌，之後轉戰網路，並進行人力精簡後，周二就確定岡山廠關廠，昨再宣布編輯部也要裁員，總計約20人，合計兩波精簡，將有50人走路。

截至目前，無法聯繫上《蘋果》社長陳裕鑫，取得回應，但《蘋果》爆料專線轉述主管說法，指對編輯部裁員一事不回應。

此外，《蘋果》紙本和即時新聞也正式切割，分別由兩個總編輯帶頭，現有記者將隸屬即時新聞，專責為即時新聞發稿，紙本則由分到紙媒的中階主管依即時新聞內容改寫，新體制下周二(27日)正式啟動。

(中時電子報)

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