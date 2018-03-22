謝長廷：可去協議海域捕魚 但要先報備

2018年03月22日 16:38 中時電子報 丁世傑

（17：36更新，增加駐日代表謝長廷聲明）蘇澳籍東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，立法院外交及國防委員會今（22）日邀請駐日代表謝長廷、外交部長吳釗燮列席，報告「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」，並備質詢。

根據中央社報導，謝長廷在報告時表示，駐日代表處5日向日方提出抗議，認為日方執法過當；但日方不接受，堅持是依法執行。因此，也要求日方提出證據。

謝長廷說，6日日方拿出3日拍到的照片，照片中可看到東半球28號有釣魚、捕魚的行為，還有2條魚。基於外交信賴，也不能提出反證的情況下，因此相信日方的證據。謝長廷表示，日方認為3日要這艘漁船停船接受檢查，但漁船逃逸，4日又看到同一艘船，出現在台日漁業協議水域之外，因此實施緊追權。

謝長廷也說，他們（日本）認為我們有越界，也有捕魚，所以我們要他提出證據，因為我們第一時間是相信漁民講的話，漁民怎麼講，輿論怎麼講，我們先去抗議再說。後來6日他們又提出一張照片，照片是有在釣魚，又有兩條魚在照片中，因為我們相信第一時間跟他們抗議，他說我們有釣魚，他們就拿照片出來。我們如果跟他講照片不會動，可能是魚跳下去不知道，他們一定會拿出錄影帶出來。日本人做事是很嚴謹的，坦白講。

媒體詢問謝長廷，如果（我們的）漁船想繼續去那邊捕魚怎麼辦？還是就不能去那邊捕魚？謝長廷回答，在協議的海域裡面是沒有問題的，但還是要報備。

吳釗燮則表示，駐日代表處第一時間的抗議，是基於日方在沒有充分證據下，就對台灣漁船實施緊追。即便在日方提出證據後，他認為抗議仍是有效的，日方應事先向台灣通報，也不應緊追漁船到台灣的暫定執法線內。

中央社引述漁業署先前指出，東半球28號漁船的漁業執照為延繩釣漁業，在3月1到3日間進入台日漁業協議海域內及海域外作業捕魚，由於在此海域內作業必須事先申請核備，東船未經許可作業，已經違反「延繩釣漁船赴台日漁業協議適用海域作業管理辦法」第3條規定。同時，在台日漁業協議海域之外作業，因為位處雙邊主張的重疊經濟水域，超出政府劃設的暫定執法線，台灣漁船在這個水域作業也會惹出爭議。

謝長廷嗣後發聲明表示，「有關中時電子報報導『謝長廷說可去協議海域捕魚 但要先向日方報備』一事，並非事實。根據今天早上的質詢，我也多次強調，於協議海域進行捕魚是沒有問題的，但因為有漁船總量管制的問題，漁船需要向我國政府報備。並非向日本政府。有關報導造成誤會，特此聲明。」

(中時電子報)